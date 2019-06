Mosonmagyaróvár képviseli hazánkat a Virágzó Közösségek világversenyen

Pünkösdi forgataggal várják a látogatókat vasárnap a Magyar utcába.

A „Communities in Bloom" (Virágzó Közösségek) virágos világversenyen a Lajta-parti város képviseli hazánkat 2019-ben a nemzetközi középvárosok kategóriában. Nem is akármilyen vetélytársakkal szemben: az angol Leighton-Linslade, az ír Mala-hide, a belga Nivelles és a kanadai Stratford szerepel ugyanabban a kategóriában, mint Mosonmagyaróvár. Korábban már írtunk arról, hogy a képviselő-testület februári ülésén adott zöld utat az induláshoz, s a versenyre való felkészülésre 8 millió forintot szavaztak meg. „Virágzó Közösség" – új szlogennel szólítottak meg mindenkit, aki akar és tud tenni a városért. A környezetszépítés és -védelem mellett fontos szempont a közösségek bevonása is.Pünkösdvasárnap a Magyar utcán színes forgatag fogadja a látogatókat és a nemzetközi zsűrit. A Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület szervezésében tíz civil szervezet mutatkozik be. Dr. Kovács Éva egyesületi elnök arról tájékoztatta a Kisalföldet, hogy a 9 órakor kezdődő programban a jótékonyság is szerepet kap. A különféle színekben megjelenő szervezetek ezúttal a Karolina Kórház gyermekosztálya javára gyűjtenek: a sürgősségi szoba kifestéséhez szeretnének adományaikkal hozzájárulni. A programot egyébként színesíti, hogy a Szigetköz Szatyor tagjai is elhozzák saját készítésű vagy termesztésű portékáikat. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat pedig játszóházzal kedveskedik a kicsiknek, de lesz még csacsifogat, bábkoncert is. Igazi családi program rajzolódik ki.A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. is kiveszi a részét az előkészületekből. Amint azt Kosár Tibor ügyvezetőtől megtudtuk, számos idénre tervezett munkát előrehoztak. A VÜF munkatársai teljes létszámmal, akár túlórában is a feladatra koncentrálnak. Mostanra az egynyári növényeket elültették, szemetesedényeket cseréltek, padokat festettek le. Idén a városközpontban több ezer palántát osztottak ki a lakóknak. A mosoni szabad-strandon kerítést festettek, stéget újítottak fel.A zsűri által megtekintendő útvonal az Apró Kezek, Csodakertek Gyermek Kertépítő Versenyen indul a Magyar utcán keresztül. Az Európában is egyedülálló program ötletgazdája Lobitz Ákos, aki idén már kilencedszer szervezi meg az óvodásoknak és első osztályosoknak kiírt versenyt. Ezúttal huszonöt gyermekcsoport szorgoskodik majd a növényültetéssel. Az alkotásokat várhatóan két hónapig láthatjuk a magyaróvári belvárosban.A mosoni városrészbe is ellátogatnak az ítészekkel, akik szigorú szabályok szerint értékelnek. Az idén 25 éves fennállását ünneplő Mosoni Polgári Kör készül ott a fogadásukra. Kránitz László elnök közlése szerint egy Mosoni-Duna-parti piknikkel fogadják az olasz Mauro Franco Paradisi és a kanadai Richard Daigneault alkotta zsűrit. A nap folyamán a Mofém Fúvószenekar és a Kühne Koncert-fúvószenekar a Haller Sport, Majorette Egyesület közreműködésével térzenével szórakoztat.