Egyházak honlappal, Facebook-profillal

Az egyházak is haladnak az informatikai fejlődéssel, így jó ideje nemcsak a templomokban, a plébániákon, a lelkészi hivatalokban, hanem az interneten is elérhetők és a hívek rendelkezésére állnak.

Gazdag és folyamatosan frissülő információkkal várja a látogatókat a Győri Egyházmegye honlapja. Eseményekről készült előzetesek, illetve képes beszámolók, országos és külföldi hírek mellett kereshető adatbázissá alakult egyházmegyei név- és címtár (plébániák, templomok, papok), valamint egy drótpostás hírlevélszolgálat, misekereső áll az érdeklődők rendelkezésére. A honlapról megismerhető az egyházmegye története, hivatali felépítése, gazdasági, kulturális, oktatási és szociális intézményrendszere is. Facebook-profilja a Győri Egyházmegyének is van.

Ahogyan a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, közte a Győri Evangélikus Egyházközségnek is.

Vallják, hogy ma már nem létezhet egyház internetes oldal nélkül, fontos, hogy a híveket, az érdeklődőket a világhálón keresztül is megszólítsák. A győri evangélikusok honlapján az aktuális híreken kívül megismerhetik a látogatók a gyülekezet lelkészeit, elérhetőségüket, a tisztségviselőket, a templomokat, a gyülekezeti intézményeket (szeretetház, iskola, óvoda, levéltár) és a rendszeres egyházi alkalmakat, például az istentiszteletek rendjét, az egyházközségben zajló missziós és ifjúsági munkát is. A honlapon a Forrás című időszaki gyülekezeti kiadvány letölthető számai is fenn vannak.

A hasznos információkon, a név- és adattáron kívül a református egyház honlapján is találhatók sajátosságok. Így például részletes tájékoztatás, aktuális hírek olvashatók a szeretetszolgálatról, a cigány misszióról, az egyház ifjúsági és diakóniai szolgálatáról. Emellett programajánlatok (hangversenyek, kulturális rendezvények), szálláshelyek, turistalátnivalók is szerepelnek az oldalon. A győri Kossuth utcai gyülekezet is számos hasznos és érdekes információval szolgál honlapján a látogatók számára. Így többek között olvasható a közösség története, a felnőtt- és a gyermek-istentiszteletek, bibliaórák, gyülekezeti alkalmak, konfirmáció-előkészítők rendje, a szórványok (Győrladamér, Győrújfalu, Csorna) istentiszteleti alkalmai is. Ezenkívül a médiatárban fotóalbumok és videók gazdagítják a kínálatot. Abban is jószolgálatot tesz az oldal, hogy mp3-formátumban meg lehet hallgatni a vasárnapi igehirdetéseket.