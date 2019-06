Sorozatgyilkoshoz hasonlítják az álorvost

A virginiai Renee Bach 18 éves korában utazott Ugandába misszionáriusként, hogy segítsen az éhező gyermekeken. Ám ahelyett, hogy megmentette volna őket, több mint százat megölt közülük - írja a Bors A most 35 éves nő orvosnak adta ki magát, és egy klinikát is létrehozott Masese városában, ahol a beteg gyermekeket kezeltek. Bachnak azonban semmilyen orvosi képesítése nem volt, nem is kérték tőle soha, így több száz gyermek veszítette életét. Két édesanya, akiknek a gyere szintén a nő kezei kötött halt meg, rájött a hazugságaira, és beperelte Bachot.Bach úgy hitte, hogy elegendő gyógymód az, ha felhizlalja az éhező gyermekeket. A legtöbb gyermek szervezete nem tudta feldolgozni a hirtelen bevitt tápanyagot, és meghalt. 2015-ben az ugandai hatóságok felfüggesztették Bach klinikáját, de az nem törődve a rendelkezéssel, tovább üzemeltette azt.Az ugandai legfelsőbb bíróság vizsgálja az ügyet, de egyelőre csupán a sértettek kihallgatásánál tart az eljárás. Renee Bachnak kuruzslás miatt kell majd felelnie, de még nem tudni, milyen büntetés várhat rá. Bach áldozatainak száma egyelőre nem világos, de a hatóságok szerint 100 és 300 között lehet.Egy szakértő pszichológus szerint olyan emberek tesznek ilyet, akik imádnak hősként tündökölni mások szemében, ám saját erejükből nem képesek elérni a kívánt népszerűséget. Vannak azonban, akik úgy vélik, hogy Bach nem más, mint egy kegyetlen sorozatgyilkos.