Műanyag zacskóktól pusztulnak a híres szelíd szarvasok a japán Nara Parkban

Számos műanyag zacskót találtak Nara japán város híres közparkjának közelmúltban elpusztult szelíd szarvasainak gyomrában - jelentette be kedden a Narai Szarvasmegőrzési Alapítvány nevű civil szervezet.



A Vakakusza-hegy lábánál elterülő 500 hektáros Nara Parkban március óta 14 vadon élő, de szelíd, a látogatók közelségét is elviselő szarvast találtak elpusztulva, közülük kilencnek a gyomrában találtak műanyaghulladékot és műanyag uzsonnás zacskókat, az egyik állat emésztőrendszerében nem kevesebb, mint 4,3 kilogrammnyit.



A valaha szentként tisztelt, jelenleg nemzeti természeti kincsként számon tartott szikaszarvasok szabadon bóklásznak a kormány által Festői Szépségű Hellyé nyilvánított parkban, és a turisták is etethetik őket a helyben vásárolható, könnyen emészthető és cukormentes "szarvaskeksszel" (sika-szembei), amelyet veszélytelen papírzacskóban árusítanak.



Úgy tűnik azonban, hogy nem minden látogató tartja be az óvintézkedéseket, és műanyag csomagolású ennivalóval is eteti az állatokat. Emiatt a kérődzők megszokják, hogy a műanyag zacskók ételt tartalmazhatnak, és megpróbálják elfogyasztani a már kiürült, eldobott zacskókat is, amelyek azonban elakadnak a gyomrukban, megbénítva az emésztőrendszerüket.



Az élelembőség ellenére a szarvasok gyakorlatilag éhen halnak, a holtan talált állatok mind csontsoványak voltak.



A narai prefektúra vezetése a helyzet kivizsgálását ígérte, és azt, hogy az eddiginél jobban ügyelnek a számos turistát vonzó "szent" szarvasok megfelelő etetésére.



Addig is, amíg a hivatalos intézkedések meghozzák eredményüket, az állatvédő civil szervezet aktivistái járőröznek a parkban, megpróbálva elejét venni annak, hogy a szarvasok elhagyott műanyag zacskókat vagy egyéb ártalmas dolgokat egyenek.