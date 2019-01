Hivatalosan is a politikai színpadra lépett az újabb Gandhi-örökös

Hivatalosan is a politikai színpadra lépett a híres indiai Gandhi-Nehru család újabb tagja, Prijanka Gandhi Vadra, tisztséget vállalva az ellenzéki Kongresszus Pártban szerdán, néhány hónappal az indiai parlamenti választások előtt.



A helyi sajtó által csak Prijankaként emlegetett Gandhi-örökös politikai szerepvállalásáról évek óta folytak a találgatások. Megfigyelők most feltették a kérdést, vajon a családja nyomdokaiban kíván-e haladni, amelynek története összefügg India történelmével, s amelyet jelenleg a bátyja, Rahul képvisel.



A 47 éves Prijanka, Robert Vadra üzletember felesége, kötelességszerűen részt vett eddig a Kongresszus Párt valamennyi választási kampányában, de most először vállalt tisztséget a pártban, eddig visszahúzódott a politikától.



A politikus pártjának az észak-indiai Uttar Prades állam keleti régiójában folytatandó választási kampányát irányítja. A legnépesebb indiai állam kulcsfontosságú a hatalom szempontjából. Itt található Varanaszi is, Narendra Modi miniszterelnök választási körzete.



Egyelőre nem tudni, hogy Prijanka Gandhi jelölteti-e magát a tavasszal esedékes parlamenti választásokon. A Gandhi család hagyományos választási körzete ez a térség.



Prijanka apja, Radzsiv Gandhi, a nagyanyja, Indira Gandhi és a dédapja, Dzsaváharlál Nehru mind India kormányfője volt a maga idejében. Édesanyja, Szonja Gandhi 2004-ben elutasította ezt a tisztséget, de tíz éven át a háttérből irányította az országot a hindu nacionalisták 2014-ben történt hatalomra jutásáig.



2017 végén a Nehru-Gandhi dinasztia újabb nemzedéke vette át a stafétabotot, amikor Rahul Gandhit a pártot húsz éven át vezető anyja utódaként megválasztották a Kongresszus Párt élére.



"A Kongresszus Párt elnöke Prijanka Gandhi Vadrát a párt Uttar Prades keleti régiója főtitkárának és a párt választmányának tagjává nevezte ki. 2019. február első hetében lép hivatalba" - tudatta a párt közleményében.



A párt hívei azt szeretnék, hogy Prijanka Gandhi a politika élvonalában vállaljon szerepet. Külsőleg nagyon hasonlít a nagyanyjára, karizmatikusabbnak és jobb szónoknak tartják, mint a 48 éves bátyját.



Indiában a tavasszal lesznek a parlamenti választások, amelyeken Narendra Modi újabb mandátumért indul. A voksolás pontos időpontját még nem közölték, de április-májusra várható.