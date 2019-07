Fajgyűlölőket ítéltek el a két éve történt charlottesville-i zavargásokban játszott szerepükért

A még pénteken kimondott ítélet egy 2016-ban alapított, de azóta már felszámolt dél-kaliforniai fehér fajgyűlölő szervezet, a Rise Above Movement tagjaira vonatkozik.



A szervezet alapítóját, Benjamin Daleyt 37 hónapi, Thomas Gillent 33 hónapi, Michael Miselist pedig 27 hónapi börtönbüntetésre ítélték. A negyedik vádlott, Cole White ítéletét később hozzák meg. Mindannyian besimerték a bűnösségüket.



"Gyűlöletkeltő ideológiájukból fakadóan a vádlottak ösztökélték az erőszakot és maguk is erőszakos cselekményeket követtek el Charlottesville-ben és hasonlóképen cselekedtek más, feltételezhetően ilyen célú nagygyűléseken Kaliforniában is" - fogalmazott közleményében Thomas Cullen virginiai ügyész. Leszögezte egyben, hogy a vádlottakat nem békés tüntetés vagy az amerikai alkotmány szólásszabadságról szóló kiegészítésében meghatározott jogszerű önkifejezés vezérelte, hanem az, hogy utcai csatákat provokálhassanak az általuk ellenségnek tartottak ellen.



A virginiai bíróság dokumentumaiból kiderült: a fajgyűlölő szervezet tagjai rendszeresen szerveztek közparkokban bokszedzéseket, és gyakoroltak utcai harci módszereket. 2017 márciusában a dél-kaliforniai Huntington Beachen, egy hónappal később pedig Berkeleyben támadtak meg békés demonstrálókat. 2017 augusztusában kifejezetten azért utaztak Charlottesville-be egy békés megmozdulásnak szánt rendezvényre, hogy provokálják a megjelenteket.



A charlottesville-i tüntetést republikánusok egy csoportja szervezte azért, hogy a városvezetés ne szállíttassa el a polgárháború (1861-1865) déli csapatait - az úgynevezett konföderációs erőket - vezető tábornok, Robert Lee lovas szobrát az egyik közparkból. A fajgyűlölők által kirobbantott véres összecsapásoknak egy halálos áldozata és több sebesültje volt.