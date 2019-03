A svájci szövetségi Gyűlésnek a vezetőivel tárgyalt Bernben Kövér László

Svájc legfőbb államhatalmi szervének, a Szövetségi Gyűlésnek a vezetőivel tárgyalt Bernben Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán - közölte Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI-vel.



Tájékoztatása szerint a magyar házelnöki látogatással egy időben alakult meg a svájci parlament svájci-magyar baráti tagozata. A törvényhozás két kamarájának - a 46 tagú Államok Tanácsa és a 200 tagú Nemzeti Tanács - 31 képviselője alkotja a most megalakult baráti tagozatot. Elnökük Andreas Glarner, a Svájci Néppárt képviselője az alakuló ülésen kifejtette, hogy szoros kapcsolatra törekednek az Országgyűlés német-svájci-lichtensteini baráti tagozatával és szorgalmazzák a parlamenti bizottságok rendszeres tapasztalatcseréjét is.



Kövér László megbeszélést folytatott vendéglátójával Maria Garobbi Guscettivel, a Nemzeti Tanács elnökével, Jean-René Fournier-vel, az Államok Tanácsa elnökével és Roberto Balzarettivel, a Szövetségi Külügyminisztérium helyettes vezetőjével.



A tárgyaló felek kiegyensúlyozottnak és kiválónak minősítették a két ország kapcsolatát, és a kölcsönös tisztelet alapján az együttműködés további erősítése mellett álltak ki.



Demokratikus berendezkedésével Svájc nagyon nehezen teljesíthető mércét állít Európa és így Magyarország elé is, amiért mi magyarok tiszteljük a svájci népet - fogalmazott Kövér László hozzátéve: a közös európai múlt és a jövőéért való aggodalmunk mellett, kiváló gazdasági kapcsolatainkon túlmenően országainkat összeköti az az elkötelezettség, amellyel meg kívánjuk őrizni függetlenségünket és nemzeti szuverenitásunkat.