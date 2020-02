Zöld aktív – Százhúsz kilométernyi utat mentesítettek a szeméttől Kapuvár környékén

A Zöld aktív csoportosulás kezdeményezője és megálmodója a kapuvári Lajtos Zoltán.

– Sokszor kerékpározom a környéken, a sörösdobozoktól a műanyag flakonokon és a legkülönbözőbb háztartási termékeken át a hulladékok teljes spektruma megtalálható az utak mentén. A tenni akarás keltette életre a csoportot – mondta lapunknak, hozzátéve, hogy a közösségi médiát kihasználva toborozta az embereket.

A követők személyében tettre kész emberekkel hozta össze a sors, így négy héttel ezelőtt neki is láttak a hulladékmentesítésnek.

– Az első megmozduláson csak néhányan voltunk. Az országhatár felé vezető kerékpárútnál már húszan, múlt héten közel negyvenen és most szombaton is huszonöten jöttünk össze.

Kapuvár, Kisfalud, Hövej, Himod, Babót, Szárföld, Osli, Kapuvár, Vitnyéd kivezető szakaszain, valamint a 8611-es út mihályi lehajtójáig tisztítottuk meg az árkokat. Ez hozzávetőlegesen 60 kilométernyi, ha mindkét oldalát nézzük, 120 kilométernyi utat jelent. Ha 30–40 emberrel is óriási szakaszokat lehet megtisztítani, belegondoltam, mi mindent el lehetne érni ennek a többszörösével – mondta.

Az elmúlt szombaton is több helyütt voltak önkéntesek. Lajtos Zoltánt a Kapuvár–Osli közötti úton értük utol. Bár ez a rész nem tűnt kritikusnak, 100 méter megtétele után így is megtelt egy 200 literes zsák. A gyűjtések végeztével a Zöld aktív vezetője egy megadott pontra vitte a zsákokat, amit a Közútnak jelzett, ők pedig elszállították.

Zoltán javaslata szerint mindez elkerülhető, ha odafigyelünk a környezetünkre, például, ha az utazásaink, kirándulásaink során rendszeresítünk az autóban egy hulladék tárulására való alkalmatosságot, amit utunk végeztével otthon kiürítünk.

Sokan eljöttek és a kezdeményezés mellé álltak, míg mások eszközökkel támogattak bennünket. Több külföldön élő kapuvári is küldött felajánlást, többek között Svájcból és Norvégiából. Az autósokat kérjük, mérsékeljék a sebességet, ha látják az utak mentén a láthatósági mellényt viselő önkénteseket. A kitűzött célunkat, a Kapuvárról kivezető utakat megtisztítottuk. Szívesen látjuk a további csatlakozókat. A Zöld aktív egyfajta platformként is szolgál a hasonló jellegű megmozdulások összefogásához, amit mi is támogatunk. További terveink is vannak, akár közös faültetés, biciklitúra vagy előadások a témáról. Nem engedjük el a több mint ezer követőt, folytatjuk