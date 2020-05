Traktort adtak át Rábatamásiban

Kilenc építési telket alakítottak ki Rábatamásiban. Nagy részére már van jelentkező. Sokat spórolt a községnek Rábatamási önkormányzata, a dolgozók végezték el a település önkormányzati tulajdonú útjainak kátyúzását.

A koronavírus átalakította Rábatamási életét is – kezdte Kovács Attila polgármester, majd a községben tapasztalható összefogásra is kitért.

– Első körben az egészségügyi dolgozóknak, 60 éven felülieknek és a várandósoknak biztosítottunk textilmaszkot. Végül annyi munka- és alapanyag-felajánlás érkezett, hogy ennél is tovább mentünk és a település minden lakója kapott. A Rábatamási Nők Egylete például minden 3 éven felüli gyereket ellátott szájmaszkkal. A napokban érkezik egy ózongenerátor-készülék, amivel a közintézményeink fertőtlenítését végezzük. Fegyelmezettek a rábatamásiak, betartják a szükséges intézkedéseket – tette hozzá a polgármester.

A munka a járvány ideje alatt sem állt meg. Padok kerültek a buszmegállókba, virágosítottak a községben és a kátyúzáson is sokat spóroltak a falunak, hisz maguk javították az önkormányzati tulajdonú utakat. Eszközeik, berendezéseik voltak hozzá, hidegaszfaltot pedig vásároltak. – Úgy gondolom, jó lett a végeredmény. Régi adósságát törlesztette az önkormányzat azzal, hogy a vasútállomásra vezető út hibáit mart aszfalttal javítottuk – sorolta a községvezető, aki egy nagy eredményükről is beszámolt.

– Kilenc építési telket alakítottunk ki, nagy részükre már van jelentkező. A telekmegosztás és -kimérés után, remélhetőleg nyáron elkezdjük az értékesítésüket. Idén ötször húzhattuk fel a gyerekek érkezését jelző babazászlót. Reméljük, a telkek értékesítését követően még inkább emelkedik a gyereklétszám – mondta Kovács Attila, aki a jövőbeni terveikről is beszámolt. – A Magyar Falu Programban eddig orvosi eszközökre és útfelújításra adtunk be pályázatot. Utóbbiban az Ady Endre utca és a Szabadság utca 220 méteres szakasza is benne van, valamint régi igény, hogy összekössük a József Attila és az Ady Endre utcát aszfaltos burkolattal. A programban korábban járdafelújításra 5 milliót, útfelújításra 30 milliót nyertünk, valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges technikai eszközeinket is fejleszthetjük – tudtuk meg az előttük álló teendőkről Kovács Attilától.

Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő Rábatamásiban járt a hétvégén a Magyar Falu Programban elnyert, a közterület karbantartását szolgáló eszközök átadóján. Az önkormányzat traktort és hótoló lapot vásárolt a támogatásból. Mint azt a kormánybiztos kifejtette, idén 9 pályázat jelent meg a programban, ebből kettő, az orvosi rendelőre és az orvosi eszközökre kiírtak beadási határideje lejárt. – Várhatóan június közepéig eredményt hirdetünk – fűzte hozzá e kettő kapcsán Gyopáros Alpár, akitől megtudtuk, hogy a közeljövőben írják ki a falugondnoki és tanyagondnoki buszokra, illetve a civil szervezeteknek szánt pályázatokat. Emlékeztetőül elmondta: – Rendezvényekre, eszközbeszerzésre, épületfelújításra és járműbeszerzésre pályázhatnak a civil szervezetek.