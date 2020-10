Szili padlás őrizte az 1956-ban elrejtett lobogót

Szakadt, foszlott, színevesztett zászló került elő tavaly decemberben egy szili padlásról. Az Ádám család sokáig kereste a lobogót, amit ereklyeként tisztelnek: a nagyapa, Ádám Bálint ezt a zászlót vitte 1956. októberében a sziliak élén, a nagygyűlésen. Amikor a forradalmat leverték, Bálint bácsi elrejtette a zászlót és senkinek nem árulta el, hova. Most előkerült és restaurálása után méltó helyére kerül.

Szakadt, színevesztett, de így is megdobogtatja az ember szívét az a lyukas magyar zászló, amely egy szili ház padlásáról került elő. Nem nehéz belelátni az egész 1956-os magyarság szabadságvágyát. A lobogó története csak erősíti az érzést: Ádám Bálint, Szil tekintélyes gazdálkodója ugyanis ezzel a zászlóval vezette a település népét a falu főterén tartott nagygyűlésre 1956 októberében. Miután a forradalom elbukott, Bálint bácsi nem dobta el, nem égette el, hanem biztos helyre rejtette a zászlót, abban reménykedve, hogy egyszer még kibonthatja. Sajnos ezt ő már nem érhette meg. Az előkerült lobogó tovább gazdagítja az 1956-os Győr-Moson-Sopron megyei emlékeket. Ezeket büszkén ápolja az utókor Sopronban, Győrben éppúgy, mint Ménfőcsanakon.

Sírba vitte a zászló rejtekét

Ádám Bálint módos, tekintélyes gazdája volt Szilnak. A helyiek felnéztek rá, adtak véleményére, így természetes volt, hogy 1956. októberében is odafigyeltek véleményére. Ádám Bálint pedig a tömeg élére állt. Nem érzett félelmet, tudta mit kell tennie, hiszen szíve is, esze is a helyén volt. Nagygyűlést tartottak a sziliak, amelyre a Város utcán keresztül vonult a nép. Elöl ment Ádám Bálint, kezében középen lyukas nemzeti zászlót tartott. Beszéddel buzdította, illetve intette nyugalomra a falubelieket. Aztán a dicső napok véget értek, ő is szomorúan vette tudomásul, hogy nem értek célt, az elnyomó rendszert nem tudták legyőzni. A zászlót elrejtette, várva az időt, hogy ismét kibonthassa. Bálint bácsi 1986-ban meghalt. Nem árulta el senkinek, hol talált biztos helyet az 1956-os lobogónak. Fia, Bálint Tibor csak sejtette, hogy valahol a padláson lehet.

– A férjem apósom halála után kereste a zászlót, fel-felment a padlásra, de nem bukkant rá. Amikor beteg lett, akkor is sokat emlegette és bántotta, hogy nem került elő – idézte az eseményeket a Kisalföldnek Ádámné Simon Zsuzsanna. – Tavaly decemberben, már nagyon betegen, minden erejét összeszedve még egyszer felmászott a lányommal és az unokámmal együtt. És akkor megtalálták. A lányom pillantotta meg, magasan a gerendák között. Egy hosszú rúdra volt felcsavarva, de már nagyon rossz állapotban került elő. A textil szakadozott, foszlott, megkopott. Az érzést azonban nem lehet elmondani, hiszen több évtizedes keresés után jött elő ez az ereklye. A férjem sajnos januárban elhunyt, de meghagyta, ha ő nem is éri meg, a zászlót adjuk a falunak, hogy mindig emlékezzenek 1956-ra.

A falué lesz a történelmi ereklye

Az asszony beszélt a családról is. Mint elmondta: apósa, Ádám Bálint jó kiállású, jó szónoki képességekkel megáldott ember volt. Nem véletlen tehát, hogy ő állt a menet élére 1956. októberében.

– Gazdálkodott, gabonakereskedéssel is foglalkozott, több díjat is nyert különböző mezőgazdasági kiállításokon. Hallgattak rá az emberek. Arról nem hallottam, hogy a forradalom bukása után volt-e része megtorlásban. Soha nem beszélt erről, igaz, az 1956-os eseményekről sem, soha. Az viszont később kiderült, hogy a férjem továbbtanulását a helyi párttitkár nem javasolta és nem is vették fel állatorvosi egyetemre. Erről ő maga látott egy hivatalos iratot. Miután a téesz megalakult a faluban, a papát is beléptették. Brigádvezető lett, de mellette a háztájiban is gazdálkodott. Igaz magyar ember volt, ahogy a fiát, a férjemet is annak nevelte – mondta Ádámné Simon Zsuzsanna.

A család, az édesapa kérésének eleget téve a községnek ajánlotta fel az 1956-os zászlót, amit azonban előtte restauráltatnak. Ádámék állják a költségek jelentős részét, de helyi családok is jelezték, hogy támogatják a zászló helyrehozását. A Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata is kiveszi részét a feladatból. A helyi képviselő-testület már határozatot is hozott arról, hogy köszönettel elfogadják a felajánlást és megkeresik a lobogó méltó helyét. Ádámék annyit kértek, az ereklye mellett jelezzék, hogy Ádám Bálint és Ádám Tibor hagyatéka. „Odaföntről, ha lenéznek, biztosan megnyugodva látják, hogy jó kezekbe került a féltett és évtizedeken át rejtegetett kincsük”-mondta Ádám Zsuzsanna, Ádám Tibor lánya.

Viszály nélkül értek véget az események

Szalay Balázs helytörténeti kutató avatta be a Kisalföldet az 1956-os szili eseményekbe. Eszerint október 26-án mintegy 100-120 helybeli gyűlt össze a kultúrház előtt, akikhez tehergépkocsikkal 70 csornai forradalmár is érkezett. Horváth Béla tanító szavalta el a Nemzeti dalt, majd a tömeg énekelve vonult fel és szovjetellenes jelszavakat skandált. Itt vitte valószínűleg a menet elején a zászlót Ádám Bálint. Október 27-én nagygyűlés volt Szilban és a forradalmi bizottságot is megalakították, aminek tagja lett Ádám Bálint is. Az októberi események, például a helyi rendőrök lefegyverzése is atrocitások nélkül ment végbe. Ebben nyilván szerepe volt a nemzeti tanács tagjainak, köztük Ádám Bálintnak is.