Mosógépet venne a győrladaméri házaspár, olvasóink segítenek

Megromlott egészségügyi állapota miatt dolgozni már nem tud a győrladaméri Bogdány Imre és felesége.

„A havi nyugellátásunk a megélhetésünkre kevés: kifizetjük a rezsit, a gyógyszereink egy részét, s a pénzünk már el is fogyott” – írták. Tüzelőjük is kevés, a lakást is fel kellene újítani, mosógépet vennének: emiatt kértek segítséget olvasóinktól, melyet a Jóakarat hídján keresztül vittünk el nekik. Csatlakozott hozzánk Pappné Kett Adrienn győrladaméri polgármester is, aki szintén anyagi támogatást vitt a rászoruló családnak.