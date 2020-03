Kocsis Imrét Vitnyéd díszpolgárának választották

Teljes volt az egyetértés a községben: ha valaki érdemes erre a kitüntető címre, akkor az Kocsis Imre – ahogy a helyiek ismerik -Stixi bácsi.

A Művelődési Házban tartotta a vitnyédi önkormányzat a testületi ülését, ahol elfogadták az idei költségvetésüket is.

Az ülésen adták át Kocsis Imre „STIXI” bácsinak a VITNYÉD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet.



„Ha olyan embert keresünk, akinek egész életében a szülőfalujának, Vitnyédnek szeretete, a ragaszkodás jellemezi mindennapjait Kocsis Imrében, – ahogy a helyiek hívják – Stixi bácsiban mindezt megtaláljuk. 1934 novemberében született. Egész élete a zene, a néptánc és a sport körül forgott. Gyermekkorában megtanult harmonikázni és a falu kulturális rendezvényein szerepelt, mint zenész vagy néptáncos. A helyi csapatban focizott, majd később edzője is volt. Életútja Sopronba vezette, de a gyökereitől azóta sem szakadt el. Nagy odaadással szervezi, rendezi a Vitnyédről elszármazottak baráti körének találkozóit, rendezvényeit. A jó társaságban még ma is a kezébe veszi a harmonikát és biztosítja a zenei aláfestést a közös, baráti énekléshez. Egész életében írt verseket, sokszor születésnapi köszöntésre, nőnapra vagy nyugdíjas búcsúztatóra, de a legtöbb verse szeretett szülőfalujáról, Vitnyédről, az itt élő emberekről szól. Több verseskötet is kiadásra került műveiből” – olvasható a község Facebook-oldalán.