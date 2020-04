Gyakorlati oktatás digitálisan? Sikeresen veszik a kihívást a győri iskolák

Még csak két hét telt el azóta, hogy a teljes hazai oktatásnak át kellett állnia a távoktatásra, viszont van néhány olyan oktatási terület, ahol a diákok fizikai jelenléte a tanórákon az átlagnál is jelentősebb. Megnéztük hogy ezeken a helyeken hogyan oldották meg a helyzetet.

Már tudnak írni-olvasni

Az első kérdés, ami felmerülhet a távoktatás kapcsán, hogy a legkisebbek, az elő és második osztályos csemetéket, hogyan lehet úgy tanítani, hogy a tanító néni nem tud oda állni melléjük, ha nehézségeik adódnak. Különösen az olyan fontos alapkészségek elsajátítása esetén, mint az írás.

– A helyzet váratlanul adódott, de az elsősökre nézve, annyi szerencse van a dologban, hogy nem az év elején kellett áttérni a digitális oktatásra. Ennek köszönhetően néhány nagybetű kivételével, már a legkisebbek is elsajátították az írás alapjait – mondta el Szélesné Karácsony Ida, a Győri Tulipános Általános Iskola intézményvezetője. – A tanároknak minden szülővel sikerült felvenniük a kapcsolatot az eddig is használt információs csatornákon és a Kréta rendszeren keresztül , a gyerekek pedig nagyon élvezik, hogy névre szólóan kapnak emailt vagy épp videó-üzenetet a tanítónőktől. Szóval részükről is nagyon pozitív volt az átállás és reméljük, hogy hosszú távon is megmarad a lelkesedésük. A pedagógusok részéről pedig rengeteg praktikus újítással bővül az eszköztáruk, amit aztán a későbbiekben is tudnak majd használni.

Személyre szóló segítség

A győri Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben speciális nevelési igényű gyerekekkel is foglalkoznak. Itt a pedagógusok igyekeznek felmérni a családok és a gyerekek sajátos igényeit és ezek alapján plusz segítséget nyújtani a tanuláshoz.

– A tanulásban akadályozottak felső osztályosai például videón kapnak tornagyakorlatokat és nekik is le kell videózniuk, ahogy ezeket megcsinálják. A gyerekek láthatóan élvezik, tapasztalataink szerint ez a korosztály nagyon fogékony a digitális oktatásra – mesélte el Trencséni Mónika az intézmény vezetője. – Természetesen ez még a próbálkozások időszaka, de nagyon sok lehetőség áll rendelkezésre. Videó órákat tartunk, valamint feladat lapokat és hanganyagokat is használunk. A

legnagyobb kihívást talán a logopédiai osztályokban jelenti a távoktatás, mivel a személyes kapcsolat náluk nagyon fontos. De a tanáraink számos videót és hanganyagot készítenek az ő fejlesztésükhöz.

A szakmai gyakorlat is teljesíthető

A távoktatás kialakítása a szakképzéssel foglakozó középiskolák számára is tartogatott kihívást.

– Ami számunkra kihívást jelentett az a szakmai gyakorlatoknak a lebonyolítása volt – mondta el Szentpéteri Marianna a győri Lukács Sándor szakgimnázium igazgatója.

– A Kereskedelmi és Iparkamarával közösen három lehetőséget dolgoztunk ki a diákok számára. Teljesíthetik olyan képző helyen a gyakorlatot, amelyik vállalta, hogy ezt digitális módon is tudja biztosítani, vagy amennyiben a kormányrendeletnek megfelelő körülményeket biztosítanak a munkavégzés helyén ott tovább folytatódhat a gyakorlat. Harmad sorban pedig, ha a korábbi képző hely nem tudja vállalni a gyakorlat lebonyolítását, akkor a pedagógusok küldenek projekteket a tanuló számára. Ez egyetlen kérdéses pont az maradt, hogy az érettségiket, valamint a szakmai- és technikusi vizsgákat, mikor és miként tarthatjuk meg.

KÉPALÁ: A szakmát tanuló diákok számára is biztosított, hogy otthonról tudjanak haladni a szaktantárgyakkal. Képünkön Dániel Gergely. FOTÓ: Csapó Balázs ( 2020.04.01.)