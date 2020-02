Életmentő beruházás: befejeződött az Ágfalva és Sopron közötti út felújítása

A Sopron és Ágfalva közötti úton az elmúlt években sok baleset történt a burkolat rossz minősége miatt. A problémával a Kisalföld is többször foglalkozott. Most a Magyar Falu Program keretében hivatalosan is befejeződött az útszakasz teljes körű rekonstrukciója.

Fellélegezhetnek az ágfalviak: hivatalosan is befejeződött az Ágfalva és Sopron közötti út felújítása, amelynek költsége elérte a 353 millió forintot. A munkagépek és a kivitelezők tavaly augusztus végén fogtak munkához. A projekt során a szükséges helyeken új alapréteget s a rossz burkolatú részeknél új teherbíró pályaszerkezetet építettek a szakemberek. A burkolat egyenetlenségeit kiegyenlítő réteggel szüntették meg, majd erre a felületre új kopóréteget terítettek. A kivitelezők az út menti területeken is elvégezték a szükséges munkákat, a vízelvezetést helyreállították, s új közlekedési táblákat helyeztek ki. A Liget-patak hídja szintén megújult. Az Ágfalva településjelző tábla közelében Pék Zsuzsanna ágfalvi és Farkas Ciprián soproni polgármester a tegnapi átadáson hangsúlyozták: a beruházás hosszú távon szolgálja a biztonságos közlekedést a két település között, s mindketten köszönetet mondtak a kormányzati segítségért. Pék Zsuzsanna „életmentő beruházásnak" nevezte az útfelújítást, míg Farkas Ciprián arról is szólt, hogy a Sopron–Ágfalva közötti útfelújítás a Sopron–Harka, valamint a Sopron–Balf közötti út rekonstrukciójával és majdan az északnyugati elkerülő megépítésével folytatódik. A Kisalföld az elmúlt években többször foglalkozott az Ágfalvára vezető út kritikus állapotával, az útburkolat nem megfelelő minőségével, hiszen gyakran kellett helyszínelniük a rendőröknek. A balesetek főként nedves útburkolatokon következtek be, 2013-tól 2018 október végéig harmincegy karambol történt a mindössze két kilométeres szakaszon. A legkirívóbb év ilyen szempontból 2016 volt: a tizenkét hónap során kilenc balesethez riasztották a rendőrséget, mentőket. Köszöntötték a virilistákat Az útátadást követően az ágfalvi önkormányzat a település legnagyobb adózói tiszteletére ünnepélyes vacsorát rendezett. Az Ágfalvi Fogadóban a faluvezetés megköszönte a virilisták eredményes munkáját, dicséretes adózási morálját.