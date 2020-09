500 millióból újul meg az Ágfalvi út Sopronban – fotók

Másfél kilométeren korszerűsítik az Ágfalvi utat, megújul a burkolat és a csapadékelvezető rendszer is. Az érintett szakaszhoz kapcsolódik majd a 2024-re tervezett észak-nyugati elkerülő út, amely jelentősen csökkenti a belváros teherforgalmát.

A Bánfalvi úti csomóponttól a Kertvárosi útig másfél kilométeren megújul az Ágfalvi út egy szakasza. Új burkolatot kap az út és a csapadékelvezető rendszert is korszerűsítik – jelentette be a városvezetés tegnapi sajtótájékoztatóján. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere elmondta, a bruttó ötszázmillió forintba kerülő munkálatokat októberben elkezdik és jövő nyár elejére fejezik be.

– Ez az az útszakasza a városnak, melybe várhatóan 2024-ben becsatlakozik majd az észak-nyugati elkerülő, összekötve a város nyugati iparterületeit az épülő M85-ös gyorsforgalmi úttal. Ezzel lesz teljes a Sopron köré tervezett elkerülő gyűrű, mely a várakozások szerint mentesíti majd a teherforgalomtól a belváros utcáit. A már épülő Árpád utcai parkolóház mellett ez az út is növeli a város közlekedési biztonságát, valamint javítja az itt élők életminőségét. Amikor elkészül az elkerülő, a kelet felől érkező kamionoknak nem kell végigmenniük az egyébként is forgalmas Győri és Csengery utcán, hanem észak felől, a belvárost elkerülve juthatnak az Ágfalvi úton és környékén lévő ipari területekhez – részletezte a polgármester, aki kérte a környéken lakók türelmét a munkálatok ideje alatt. A kivitelező a STRABAG Magyarország ígérete szerint a környező ingatlanok megközelíthetőségét végig biztosítják majd.

Az eseményen részt vett Stöckert Tamás, a körzet önkormányzati képviselője, Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke, és Simon István alpolgármester, valamint a Polgármesteri hivatal Városgazdálkodási osztályának képviselői.