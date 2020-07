Másolat: Keressünk kincset a környéken!

Túrázással egybekötve kereshetünk elrejtett kincseket nem csak országszerte, de Sopron környékén is. A játék nem kerül semmibe, a járásban több mint ötven, országszerte több ezer geoláda található.

A világjárvány miatt megrekedt a turizmus, de így is számtalan érdekes elfoglaltságot találhat magának az ember. Hobbijáról mesélt a sopronhorpácsi Ámbrics Szilveszter, aki a Miskolci Egyetem földrajz szakos hallgatója.

– Egy ideje már láttam az interneten, hogy van egy mindenki által ingyenesen elérhető játék, melynek Geocaching a neve, nekem ez úgymond szakmába is vág. Mivel lemondták a nyári fesztiválokat, és nem tudtunk elutazni sem, úgy gondoltuk a barátnőmmel, hogy végre kipróbálhatjuk magunkat benne – mondta a földrajzos hallgató.

A szabályok egyszerűek: a játék egyik weboldalán (www.geocaching.hu) található térképen az ember kiszemel magának egy ládát, amelyet aztán megkeres. Ezek lehetnek a természetben, vagy akár városban is.

– Koordinátákkal jelölik a helyet, ezt ma már egy mobiltelefonnal meg lehet keresni – mondta Szilveszter. Előfordul, hogy nehezen látható helyekre rejtik őket, akár egy fára, egy lépcső mögé, vagy kő alá. Ha nem találjuk, elolvashatjuk a geoládához tartozó leírást, ami nem csak a keresést könnyíti meg, de érdekességeket is olvashatunk a helyszínnel kapcsolatban. Tartalmuk általában egy füzetke, melybe felírhatjuk a nevünket és a megtalálás időpontját, illetve apró ajándék is lehet bennük, amit ha elveszünk, illik betenni valami mást helyette. A mellékelt kóddal az interneten is megerősíthetjük, hogy megtaláltuk a kincset.

Szilveszterék a hagyományos feladványokat szeretik, de van többféle is. Az úgynevezett multiládákhoz egyetlen koordináta tartozik, ekörül kell keresni az elrejtett szelencéket a kódrészletekkel az internetes megerősítéshez. A mozgó ládák a legérdekesebbek, ezeket a megtalálóknak egy kilométeres körön belül máshova kell elrejtenie, gyakori, hogy futóversenyek vagy egyéb eseményekkel együtt szervezik meg ezek keresését.

– A Taródi vár környékén sokáig nem leltünk rá a meghirdetett „piros ládára”, el kellett olvasnunk a leírást hogy rájöjjünk, nincs semmi sem eldugva, a kódot a közeli tűzcsapra írták rá. Egy másik alkalommal sokáig nem vettük észre, hogy egy villanyoszlopra mágnessel erősítették rá a kis tárolót, amiben a megoldás volt – mesélte élményeit Aczél Klaudia, Szilveszter barátnője.

A járásban több mint ötven, országszerte több ezer geoláda várja azokat, akik játékkal kapcsolnák össze a túrázást. Aki nyolcvan ilyet megtalál, maga is tehet fel újabb feladványt.

Képalá: Ámbrics Szilveszter és Aczél Klaudia geocaching közben a Soproni Egyetem épületeinél. fotó: Ámbrics Jázmin 07.23.11.14.