Puskás-lesen

Nem túlzás az állítás: magyarok milliói várják a nagyvilágban az idei novembert. Először úgy volt, hogy abból is huszonötödikét kell, de szerdán kiderült, ha az építők vállalni tudnák a gyorsított ütemet, akkor már tíz nappal korábban megnyithatná kapuit hazánk legnagyobb sportlétesítménye, a Puskás Aréna.



Azért kellene az előrehozott időpont, mert idén ekkor van az utolsó hivatalos játéknap, amikor barátságos mérkőzéseket lehet rendezni. És az MLSZ elnöke szerint aláírás előtt áll egy szerződés, mely szerint a megnyitón egy világhírű válogatott lenne a mieink ellenfele.



Ha valaki kívülről látja a készülő arénát, óhatatlanul is a régi Nép-, majd későbbi Puskás-stadion képe ugrik be számára. Mivel ez is volt a megrendelő szándéka, leírhatjuk: eddig minden igazán tervszerű.



A hajdani stadiont idéző látvány nyilván sokakban ébreszt majd nosztalgikus érzéseket. Felidéz megannyi szép emléket, győzelmeket, nagy meccseket, esetleg koncerteket, a sok humorral párosuló színész-újságíró derbiket.

Magam talán a hetvenes évek elején jártam ott először: az Újpesti Dózsa a Bajnokok Ligája elődjében a Bayern Münchent fogadta és telt ház előtt egy-egyre végzett a döntőbe jutásért vívott párharc első meccsén. Több okból is felejthetetlenek az 1978-as világbajnokság előtt játszott, de egyébként is mindig pikáns magyar–szovjet és magyar–román selejtezők. Persze lehetne sorolni még a kettős rangadókat vagy minden mást, attól függ, kinek mi áll a szívéhez közelebb.



Európa egyik legmodernebb arénájában jövőre a labdarúgó Európa-bajnokság is vizitál. Amennyiben a magyar válogatott kijut az EB-re, garantáltan kevés lesz a 67 ezer belépő.