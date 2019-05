Lassan egy hete lesz, hogy megkezdődtek az ETO-s ünnepi játékok. Az elmúlt hétvége két napján rendezték meg női kézilabdában a Bajnokok Ligája négyes döntőjét – ami az angolból átszivárogva itthon is gyakran fájnelforrá változik – és ami az Audi-ETO sikerét hozta. A zöld-fehérek megvédték címüket, sorrendben harmadszor, összességében pedig ötödször hódították el a BL-trófeát.



Budapesten fergeteges hangulatot teremtettek a zöld-fehér szurkolók az ETO mérkőzésein, ami aztán részben Győrött is megesett.



Az ünnepélyes sorozat tegnap a csapat évadzárójával folytatódott, ahol a klub egyik főtámogatója, az Audi képviselője megemlítette, hogy a gyár veretes szponzori listáján a győri együttes olyan rangos társak között szerepel, mint a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern München vagy a Tottenham Hotspur.



Ekkor eszembe jutott egy emlékezetes beszélgetés, amit úgy tizenöt évvel ezelőtt foytattunk Lőre Péterrel, az akkor még Audi Hungaria egyik igazgatójával. A győri sport szponzorálására készülő német cég olyan klubot keresett, amely minden tekintetben megfelelő az Audi rangjához és imázsához. Szerény véleményem is úgy hangzott akkor, hogy ez a női kézilabda lehet. Öröm átélni, hogy a gyár és a város főszereplésével az ETO KC azóta Európa legjobbjává vált és ahogy az évadzárón elhangzott: az Audin nem múlik majd, hogy még sokáig az maradjon.



Mindeközben az ETO FC családi nappal készül vasárnap a klub alapításának 115. évfordulójára. Az a klub, ami valaha a kézilabdának is otthona volt, és így a KC címerében is ott szerepel az 1904. Ezzel zárulnak az ETO-s napok. A múlt és a brand mindenkit egyformán kötelez.