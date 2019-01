Celebhíradó

Bulvárhíreket olvasgattam a napokban, a körmeimet lerágtam. Ízelítőül közreadok néhányat. Berki Mazsiról például azt, hogy szexire veszi a figurát, miközben párjával a Bahamákon vakációzik. Ugyanekkor Rubint Réka a Maldív-szigetek egy fényűző szállodájából küldi forró üdvözletét az itthoniaknak. Azt hallották, hogy Bódi Sylvi meztelenül kerek popsit villantott? Curtis meg elvonóra megy. Szakértők szerint egy-másfél évre is szüksége lehet a gyógyuláshoz. Sokan üzentek neki és biztatták a sztárt. A tiszta Stohl András viszont Afrikában egy elejtett kafferbivaly holtteste fölött örömködött és káromkodott veszettül. A normális vadászok szerint szégyent hozott rájuk. Palik Laci kigyúrta magát, figyel egészségére és Dominikán is rendszeresen fut. Tóth Andiéknál meg az a helyzet, hogy vásárolnak egy kiscicát. Nagy döntés ez, hiszen a lánynak macskaszőr-allergiája van. Aztán egy drámai vallomás Galambos Lajostól: feladta az El Caminót, izomgörcs miatt kényszerült vonatra ülni a végére. A fiúk viszont rácuppannak Zsuzsura a villában, ha beisznak. Társuk, VV Reni nem ilyen szerencsés. Ő nagy hibát követett el: szépítkezés közben eltüntette csaknem az egész szemöldökét. A csóró, valami ragasztószalaggal szedte le, közben persze ordított.



A hírcsokor nyilván nem teljes és nem is biztos, hogy ezek a lényegesek. De valahogy így áll most a helyzet a magyar hírességek világában. A nevezett művészek jó részének munkásságát, bevallom, nem ismerem. Csak a nevük jön velem szembe naponta a világhálón. Bízom a kedves olvasókban. Ugye arra gondolnak most, amire én.