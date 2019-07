Újabb baleseti gócpontok Győrben - Nem csak a sofőr lehet hibás

Mi magunk is felvettük volna a veszélyességi listára házunk „táját": az Újlak utca és a Szent István út kereszteződését, ahol már tragédia is történt, több baleset és sok karambol. A magunk tapasztalata alapján is elmondhatjuk, hogy a Hild felől jobbra kanyarodók – akikre nem vonatkozik a lámpa – sokszor úgy számolnak, hogy az ő sávjukban nem jön autó. Igen ám, csakhogy akinek a Szent István úton zöldje van, szempillantás alatt sávot válthat, ráadásul sokan igen gyorsan ott is teremnek és megtörténhet a baj.

Az Újlak utca és a Szent István út kereszteződésében a telezöld túl rövid, hosszabbra lenne szükség.