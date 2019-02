Sávelhúzásos terelés lesz az M1-es autópályán a Rába-hídon

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 124-es kilométernél található Rába-hídon 2019. február 19-én dilatációs szerkezet* javítási munkákat kezdtek el a szakemberek. A feltárási munkák során olyan új, további javítást igénylő feladatok merültek fel, melyek helyreállítása előreláthatóan 3 hetet is igénybe vehet.Tekintettel arra, hogy a javítási munkák a belső és külső sávokat is érintik, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. komáromi mérnökségének munkatársai úgynevezett 2+1+1 sávos terelést építenek ki 2019. február 26-án, kedden az időjárási körülmények és a forgalomnagyság függvényében.A terelés kiépítése után a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M1-es autópálya érintett szakaszán a belső és külső sávokat lezárják, a nehézgépjárműveket a leállósávra, míg a személyautókat a Budapest felé vezető oldalra terelik. A főváros felé a közlekedők így a leálló-, illetve a külső sávon haladhatnak majd a munkavégzés ideje alatt. A sávelhúzással érintett pályaszakaszon sebességkorlátozást is bevezetnek a szakemberek a munkaterületen dolgozók biztonsága érdekében.Az M1-es autópályán a terelés kiépítése várhatóan 1 napot vesz igénybe, utána a pálya kapacitása megmarad 2x2 sávon, sebességkorlátozás mellett.Az autósoknak még utazás előtt érdemes tájékozódniuk aoldalon, itt megtalálják a diszpécserek elérhetőségét is, akik segítenek a közlekedőknek abban, hogy ha torlódás alakulna ki, akkor mely az M1-es autópályával párhuzamos úton érdemes kerülniük.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a javítási munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri.