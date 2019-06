Óriáslabda épült az Ipar úti körforgalomban Győrben

Egyedülálló, egy kézilabdát formáló műtárgy készült az Ipar út – Szigethy Attila út – Fehérvári út találkozásánál lévő körforgalomban. A különleges építmény kivitelezése elkészült, a látványos műtárgyat Borkai Zsolt polgármester, Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester, valamint dr. Bartha Csaba, az AUDI ETO KC elnöke mutatta be a sajtó képviselőinek, de jelen volt Danyi Gábor vezetőedző, valamint az utánpótlás csapat játékosai.



2015-ben indult el Győrben a körforgalmak felújításának programja, azóta számos csomópont szépült meg, gazdagodott valamilyen műtárggyal. Ez a mostani az egyik leglátványosabb beruházás, hiszen egy hatalmas, kézilabdát formáló tárgy készült, melyen képek idézik fel az Audi ETO sikereinek csúcspontjait.



Győr sportos város, minden évben jelentős forrásokat biztosítunk az utánpótlás és a tömegsport támogatására, és kiemelkedően sikeres a női kézilabdacsapat. Ezek előtt a sikerek előtt tiszteleg ez a hatalmas labda, amely az egyik legnagyobb és legforgalmasabb csomópontban kapott helyet.



A labda vázszerkezete elektrosztatikusan porfestett acél zártszelvényből készül, magassága 5,5 méter, szélesség 8 méter. Erre került a lemezborítás, melyre az Audi Arénát, a csapatot, a szurkolókat ábrázoló fotókat nyomtattak. A szerkezet összsúlya megközelíti az öt tonnát.



A műszaki megoldások lehetővé teszik a körforgalomban található köztéri lámpatest megközelítését, a karbantartási-szerelési munkák elvégzését, illetve ha szükséges, az egyes lemezrészek cseréjét, a fotók aktualizálását.



A labda körüli területet füvesítették, illetve alacsonycserjékkel ültették be, a növények gondozását automata öntözőrendszer segíti.



A műtárgy elkészültét Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszírozta, a kivitelezés nettó 23 millió forintba került.



Az elmúlt évben szépült meg a Kuopio park mellett, a Kodály Zoltán és a Földes Gábor út kereszteződésében lévő csomópont, ide rozsdamentes acélból készült, kört formázó növényfuttatót építettek. Ugyancsak 2018-ban készült el az Új Bácsai út körforgalmában az EYOF-kockaként ismertté vált alkotás, amely a 2017-ben Győrben megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak állít emléket. Tavaly került sor a Kálóczy tér és a Hédervári út csomópontjában lévő körforgalom zöldszigetének fejlesztésére is. A beruházás keretében a kertész szakemberek fákat, a sövény kialakítására 260 db babérmeggy cserjét, a díszítőérték folyamatos fenntartása érdekében 100 évelő kék sudárzsályát és 100 ugyancsak évelő pompás kúpvirágot ültettek el a forgalomterelő szigetben. Ugyanide talajtakarási funkcióval 80 négyzetméter gyepszőnyeg került. A fenntartás egyszerűbb és költséghatékony megoldása érdekében öntözőrendszert is telepítettek.