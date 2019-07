– Azok, akik áttérnek egy egyszerűbb életmódra, sokszor azzal kezdik a változást, hogy átválogatják a holmijaikat, megszabadulnak a felesleges ruháiktól, edényeiktől, ezzel egyúttal rendet raknak az életükben. Már ez is sok stressztől megszabadíthat, mert nem a tárgyak boldogítanak, hanem az élmények – mondta Kocsis Dóra, aki ikrényi párjával, Németh Edvárddal együtt úgy véli, az önkéntes egyszerűség jegyében teljes az életük.



Kocsis Dóra arról is beszélt, hogy ez az életmód ugyan fogyasztói lemondásokkal jár – azért is, mert a hulladékmentességre törekszik –, de az egészségesebb, harmonikusabb, szabadabb mindennapokat szolgálja társadalmi szinten is. A pörgés lelassítását értékeli, kitörést jelent a mókuskerékből, így egyik fontos eleme a rendszeres digitális detox, az online jelenlét korlátozása. A döntések legyenek okosak

A minimalizmus nem jelenti azt, hogy nem szabad használni a modern kütyüket, csak e téren az okos döntések jelentőségét hangsúlyozza. Erre szükség is lehet, hisz egy nap átlagosan százszor nyúlunk a telefonunk után. Már külön kifejezés is van erre a technológiai függőségre, a FOMO, a félelem a lemaradástól. Ám információs gyomorrontást kaphatunk, ha állandóan online vagyunk. Sok terhet veszünk magunkra, miközben szörfözünk a neten és a közösségi médiás oldalakat görgetjük vég nélkül. Minden történést, hírt követni akarunk, közben semmire sem tudunk fókuszálni, ez figyelemrablás, figyelempazarlás.



Ehelyett úgy tölthetünk időt a barátainkkal, vagy akár a munkahelyünkön úgy folytathatunk megbeszélést, hogy senkinek nem csippan meg az okostelefonja, senki se nyomkodja a sajátját. Helyénvalónak könyveljük el

A digitális érzelemkifejezésre is van mód, de érdemes megőrizni egyensúlyunkat az online térben. Rengeteg hatás ér minket képernyőn keresztül, amit egyre nehezebben dolgozunk fel. A folyamatos kifelé figyeléssel érzelmeink, gondolataink kifejeződésének lehetőségét vesszük el magunktól, ami feszültséghez, frusztrációhoz vezet. Szétszórjuk a figyelmünket

A helyzetet nehezíti, hogy a rendszer társadalmilag normalizált, azaz helyénvalónak könyveljük el. Szétszórjuk a figyelmünket káros, felesleges információk befogadására, amiket csak azért nem hárítunk el, mert ezt szoktuk meg. Gondoljunk csak a negatív és álhírekre, az egymást túllicitáló Insta-celebekre, a reklámokra vagy akár saját magunk másokkal való összehasonlítgatására a közösségi oldalakon.



Mikor és hogyan van időnk így kapcsolódni belső igényeinkhez? Érdemes eltöprengnünk azon, mennyi időnket rabolja el a digitális technológia és ki aratja le ennek a hasznát – tanácsolja Kocsis Dóra, aki a SimpliCity főszervezője, megálmodója, ami az egyszerűbb életmód fesztiválja. Hulladékmentesen rendezi meg október 4–5-én Budapesten a Messzelátó Egyesület (simplicityfest.hu).