Nem mindennapi szálak fűzik össze a győri Liszt Ferenc Zeneiskola tanárát, diákját

Családilag döntöttünk úgy, hogy jó lesz, ha más is tanítja, nemcsak az édesanyja

Beleszülettem a zene világába. Édesapám is zenész, ő fagottművész, és a Győri Filharmonikus Zenekar igazgató helyettese

Felsmann Adrienn, Simon Bence és Ősz Dénes. Fotó: Ihász Nóra

Amikor Bencéhez kerültem, ő épp akkor diplomázott, általa ráláthattam a zenei továbbtanulás menetére. A szüleim révén pedig a színházi, zenekari és tanári pályákat is testközelből ismertem.

Időben rájöttem, hogy nem tudnám csak az egyiket vagy csak a másikat csinálni, és a zene mellett több minden is érdekel. Érettségi után Budapestre szeretnék költözni, kommunikáció és médiatudományt tanulni, és közben a zenélést sem szeretném feladni, jó lenne, ha a könnyű zenei oldalamat még jobban kinyitná a főváros

Négy évig jártam diák koromban Adrienn óráira. A debreceni évek alatt végig vissza akartam jönni Győrbe, így nagyon örülök, hogy itt van lehetőségem tanítani. Közben a Zeneakadémián doktorálok, ez sok ingázással jár, de a cél lebeg előttem

Ősz Dénes végzős, péterfys diák, a zenetanulás és zenélés már tíz éve része mindennapjainak. Ebből az első hatot édesanyja, Felsmann Adrienn - a Liszt Ferenc Zeneiskola akkordikus tanszakának vezetője - mellett töltötte, négy éve pedig Simon Bence - a tanszak-vezető egykori tanítványa - foglalkozik vele.- kezdi Felsmann Adrienn, aki előtt pontosan ott a kép, hogyan játszott fia két évesen egy játékxilofonon. "Amikor négy éves volt, elvittem a Richter Terembe, az Ütőfesztiválra. Végig figyelt" - teszi hozzá.- mondja Ősz Dénes, aki idén - az érettségire való készülés miatt - kicsit kevesebbet tud gyakorolni, de a komolyzene mellett jut ideje másik nagy szenvedélyére, a könnyűzenére is."Osztálytársakkal közösen van egy saját zenekarunk, és beugrós is szoktam lenni más bandák koncertjein. Nekünk eddig két fellépésünk volt Győrben. A rock, a blues és a funk keveredik leginkább a dalainkban".- fejti ki Ősz Dénes, aki idén és három évvel ezelőtt is első helyezést ért el a Maros Gábor Szóló és Duó Ütőhangszeres Versenyen.Ami felkészítő tanárát, Simon Bencét illeti, Dénesen kívül hat elsős növendéket tanít. Debrecenben diplomázott, amellett, hogy művész beállítottságú, a tanítás is megfogta.- meséli Simon Bence, aki szerint a tanításban fontos a következetesség és tisztelet, de mivel ő 26 éves, tanítványa pedig 18, egy közvetlenebb viszony alakult ki közöttük.A fiatal tanár egykori zenetanára, Felsmann Adrienn már óvodás kora óta zenész szeretett volna lenni."A nagymamám zongoraművésznek készült. Két éves voltam, amikor elhunyt, de azt mondják, nagyon hasonlítok rá... Mosonmagyaróvárról származom, de nagyon megszerettem Győrt, már minden ide köt. 26 éve tanítok a zeneiskolában. Közben a színház a másik szerelmem, kisegítőként szoktam velük dolgozni".Felsmann Adrienn több száz gyereket tanított az elmúlt 26 évben, és szerinte Bence volt a legszorgalmasabb növendéke. Mindig megtervezte, mikor mennyit gyakorol, még a nyári szünetben is. "Önmagában a tehetség nem elég ezen a pályán" - mondja a tanárnő.Ősz Dénest arról kérdeztük, kire szokott hallgatni, ha valamilyen szakmai segítséget kér. "Mindkettőjükkel jóban vagyok, nem ez alapján hallgatok egyikre-másikra. Egyszer egy darabot másképp tanítottak, akkor az volt a megoldás, hogy úgy játszottam, ahogy nekem tetszett".Hármójuk kapcsolata sok szálon összefonódik: Felsmann Adrienn ütőegyüttesében Simon Bence a beugró ember, és az is előfordult már, hogy mindhárman egy időben, egy színpadon játszottak.