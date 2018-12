Nagyszabású kosárlabda-gálán lép fel a győri AForce1 Párizsban

A 8 éve működő, jelenleg 21 fős formációból 10-en jöhetnek velem Párizsba. Három teljesen új koreográfiával készülünk, az órarendi edzések mellé jöttek be a próbák, ahol teljes erőbedobással készülünk az aréna-fellépésre

Németh Ádám

Az eddig tapasztaltak alapján együtt élnek majd a produkcióval, nem félnek megmutatni a reakciójukat, amit a tánc fog kiváltani belőlük.

Nagy pulzusszámmal fogják végigtáncolni a Lipstickesek, az biztos

Abból akarom kihozni a maximumot, amire felkértek. Természetesen hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondoltam a párizsi fellépéssel járó lehetőségekre, hogy esetleg más is megkeressen minket hasonló felkéréssel. A csapatnak is mindig mondom, talpon kell maradni. Ez egy komoly fellépés... Bár nem szabad, hogy görcsössé váljon

A tánc minden - World of Dance

A táncegyesület korábbi sikerekkel is kapcsolódik a francia főváros művészeti-kulturális életéhez.

Horváth Vanessa, Pénzes Renátó és Korcsok Renátó táncosok első helyezést értek el a párizsi World of Dance megmérettetés Upper Division kategóriájában.

Számunkra a tánc önkifejezés, a tánc minden, ez az, ami értelmet ad - nyilatkozták márciusban a Kisalföldnek.

- mondja Németh Ádám, aki a Franciaországban töltött három napról (december 28-30.) végig tudósítani fog közösségi oldalán "3 produkció, 3 kosztüm, 3 zene. Ez vár majd a nézőkre. A cél, hogy szórakoztassuk a kosárlabda-gálára érkezett vendégeket. Azért, mert nem verseny, még nem könnyebb a dolgunk, sőt. Több hasonló helyen megfordultunk már - például kézilabda-, kosárlabda-, box-, birkózás-, kajak-kenu- és futsal-eseményeken -, de ez egy teljesen más, nemzetközi közeg lesz, körülbelülrel" - teszi hozzá a koreográfus, aki szerint a párizsi közönség igencsak aktív lesz.A három zenét az ottani igényeknek megfelelően választotta ki Németh Ádám, akivel sokat egyeztetnek az esemény szervezői, hogy minden gördülékeny és sikeres legyen. Természetesen kicsit megspékeli a számokat - köztük például Katy Perry és Nicki Minaj Swish Swish című slágerét -, hogy minél energikusabbak legyenek.- meséli a 13 éves egyesület alapítója, aki 23 éve táncol. Bár a tavalyi évadban inkább a háttérben tevékenykedett (sportmotivációs és nemzetközi modern tánc bajnokságot szervezett, és más városi projekt munkákban is részt vett), az ideiben többet lesz színpadon.- teszi hozzá Németh Ádám, aki először utazik Párizsba, de mindig is el szeretett volna jutni a fények városába.A produkció másnapján lesz egy kevés szabadidejük, ezalatt