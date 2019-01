Nagy Miklós ének-zenei tanszékvezetőre emlékeztek a tanítványok

A koncerten Szaká Erika igazgató méltatta a rubindiplomás, ősszel elhunyt zenetanár, karnagy, tanszékvezetőt pályájáért csodálatos életművéért, elhivatottságáért. A tanítványok nevében Marosné Németh Zita nekrológot írt róla, korábban dr. Cseh Sándor egyetemi docens megfogalmazta gondolatait.



"MIKLÓS BÁCSI



Dr. Nagy Miklós, mindenki Miklós bácsija ének- és zenetanár, karnagy, életének 91.évében csendesen, mint amilyen az élete volt, elment. A „garancia lejárt", ahogy mondogatta évek óta. észült, várta a bé és elmúlást. Mindent elrendezett maga örül.



Rendkívül nagy tudású zenész. Volt falusi tanító, ántortanító, a zeneiskola, a zenei szakközépiskola igazgatója, a megye kulturális éltének irányítója, a tanító épző ének-zene tanszé ének vezetője, órusvezető, karnagy, zeneszerző, Gyömöre templomának orgonistája, az esztétika tudományának doktora. Gondolatai zenei szaklapokban, pedagógiai folyóiratokban is megjelentek. A felsorolást lehetetlen hiánytalanul elvégezni.



„Igazi reneszánsz ember volt. A kultúra alázatos szolgálatával elévülhetetlen érdemei voltak a megye órusmozgalmának, zeneoktatásának alakításában" – ahogy egyik méltatója írja. Mindenütt elismerést vívott ki tudásával, szerénységével. A zene, a Kodály-módszer szenvedélyes apostola volt. Szinte minden tanítványát meg akarta tanítani énekelni, hangszeren játszani. Amikor utcán is találkoztam vele, hosszasan, lelkesen beszélt a Kodály - módszer elévülhetetlenségéről. Örömmel hallgattam, mert ilyen alkalommal is tanultam tőle. Ő a megye „Kodály Zoltánja."



Emlékszem, fehér öpenyben - amikor tanároknak is ez a viselet volt szokás -, sétált végig a zeneiskola folyosóján, hogy minden rendben van-e. Lelkiismeretessége szívbéli ötelességéből fakadt.



Maradandó érdemet szerzett, amikor Fertődön 1959-ben Haydn halálának 150. évfordulóján megyei dalostalálkozót szervezett.1969-ben, szintén Fertődön, létrehozta a Zenei tábort, amely 20 évig mű ödött. A megyében több településen szorgalmazta ének-zene iskolá létrehozását.



Mindenütt ott volt a megyében, ahol reményét látta annak, hogy a zenének gyökeret lehet verni.

A 80. születésnapján a tanító épző intézetben rendezett ünnepségen elvezényelte régi-újonnan felállt órusának Karai József: Estéli nótázás című művét. Ezzel és több más művel együtt Aranykoszorú minősítést kapott a órus 1974-ben. Kezével jelzett („Miklós bácsis") egyéni hangindítását is szemem előtt látom.



Lelkesedett a tanítványaiért, ahogy a tanítványai is érte. Számtalan diákjának példaképe volt, sokan választottá a zenei pályát az ő hatására. övette tanítványai útját, mindenütt ott volt, ahol erre szükségét érezte.



Kommunikatív volt. Minden számára fontos baráttal, ismerőssel, tanítvánnyal tartotta a kapcsolatot. Nem feledkezett el névnapról, születésnapról, évfordulóról. Mindezt a „világhálón" tette! A tanító épző hallgatóiból „Facebook-családja" volt.



Igazi családjában is szeretet vette örül. Minden ívánságát teljesítetté , amelyet a tőle megszokott szerénységgel fogadott. A hálás gyerekek, unoká , dédunoká minden alkalmat megragadtak ahhoz, hogy együtt legyenek szeretetre, tiszteletre méltó szüleikkel, nagy- és dédszüleikkel. Hatására utódai özül is többen választottá a tanári pályát.



Számtalan díjjal ismerté el munkásságát, csak a legutóbbiak özül néhány:



2016. Gyömöre özség Díszpolgára, 2017. Cziráky Margit Életmű Díj, Fertőd, 2018. Rubint diplomás Pedagógus, Győr.



A tanító épző mennybeli ének-zene tanszé ének tanárai ismét együtt: Valastyán Mihály, Dr Barsi Ernő, Baróthy Zoltán, Adorján Gyuláné( Piroska néni), Dr. Nagy Miklós. Győr zenei életének meghatározói a 60-as 70-es években.



Miklós bácsi avizójára (hangindítására) ismét megszólalhat:

„Erdő mellett estvéledtem,

Subám fejem alá tettem.

Összetettem ét kezemet,

Úgy értem jó Istenemet:



-Én Istenem, adjál szállást!

Már meguntam a járkálást,

A járkálást, a bujdosást,

Az idegen földön lakást.



Adjon Isten jó éjszakát,

üldje hozzám szent angyalát:

Bátorítsa szívünk álmát,

Adjon Isten jó éjszakát."



A MESTER, az EMBER átment a „túlsó partra"… átmentette „szerelmét", a zenét a „túlsó partra."



Hálás tanítványai nevében: Marosné Németh Zita˝