Minden második olvasónk inkább elmegy kirándulni, mint hogy locsolkodjon vagy várja a locsolókat

Illusztráció: Pixabay

Illusztráció: Pixabay

Illusztráció: Pixabay

Illusztráció: Pixabay

Kedd reggel és csütörtök kora délután között összesena húsvéti népszokásokhoz kapcsolódó cikkünk felületén.6 kérdést tettünk fel, az ünnepi ételektől a locsolkodásig mindenféle területen. A legtöbben az első kérdésre adták le voksukat, ami az ünnepi dekorációról szólt.Ebből kiderült, hogy olvasóink túlnyomó részt barkával díszítik ilyenkor otthonukat (44%), és fele-fele arányban (28-28%) vannak azok, akik hímes tojással és akik valamilyen állatfigurás ajtókopogtatóval tesznek az ünnepi hangulatért.Ami a locsolkodást vagy a locsolók várását illeti, minden második szavazó inkább elmegy kirándulni, mint hogy hódoljon ennek a hagyománynak.Vannak azonban olyanok is, akik szerint ez az egyik legszebb népszokás, és mindenképp élnek is vele (22%). Még többen vannak azok, akik spontán döntenek ez ügyben: a "majd ahogy alakul" választ húzták be (28%) - "minden esetre örülök a hímes tojásnak / készítek hímes tojást", állt a válaszban.Nem meglepő adatok jöttek ki az ünnepi ételekre vonatkozó kérdésnél: 10-ből 7 ember szerint "sonka nélkül nem ugyanolyan a húsvét". 10-ből 2 asztalon lesz hagyományos és egy kicsit modernebb étel is, 10-ből 1 konyhában pedig ugyanaz lesz a fogás, mint bármely más napon.A szavazás során kicsit a múltban is kalandoztunk: megkérdeztük olvasóinkat, mire emlékeznek a legélénkebben a gyermekkori húsvéti élményeik közül. Hódított az erős illatú kölni (48%) és a tojáskeresés (45%), ám leghátul kullogott a locsolóversek humoros átírása (8%).Szinte minden ünnepünkhöz kapcsolódik valamilyen időjárási jóslás, s ez alól a húsvét sem kivétel. A népi jóslat szerint, és változó időre kell számítanunk.10-ből 7 olvasónk azt mondja, ettől függetlenül bárhogy alakulhat az időjárás, 3-an viszont azt, hogy van alapja a jóslásoknak.A húsvéti nagytakarítás szokása a mai napig él. Kíváncsiak voltunk, hogy olvasóink ezt mennyire tartják. Mint kiderült, 56 százalékuk nem szokta összehangolni a nagytakarítást az ünnepekkel, 44 százalékuk pedig az otthonuk minden kis szegletét kitakarítja, mert ez így illendő.