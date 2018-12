Megnyílt az Árpád parkolóház Győrben: 200 új férőhely a belvárosban - fotók, videó

Az Árpád parkolóház első tervéről látványos videó látható a tervező TSPC Csoport oldalán >>

Hogy parkoljunk?

A sorompó mellett jegyet húzunk, zöld és piros fények jelzik a szabad és foglalt helyeket, akár a mélygarázsban. A rendszer felismeri a rendszámot díjfizetés után, ha mégsem nyílik a sorompó, akkor a mellette lévő automatába kell úsztatni a jegyet. ig 100 forintba kerül egy óra parkolás, után 200 lesz.

Négy emelet, azaz nyolc szint szolgálja a parkolást, kettő a föld alatt, hat pedig a felszínen. Az Árpád útról és a Teleki utca felől lehet behajtani a volt Petőfi művelődési ház helyen épült Árpád Parkolóházba, ahol 205 parkolót alakítottak ki, öztü 5 mozgássérült hellyel. Úgy tudjuk, egyelőre nincsenek bérlő .A tetőn – vagyis az ötödik emeleten – egy 1276 négyzetméteres zöldtető húzódik 5000 darab növénnyel, elsősorban örnyezetvédelmi célt szolgál, s el lesz zárva a lakosság elől. Az épületben 2 darab 8 személyes lift mű ödik.Üzembe helyezik majd az elektromos töltőállomás-helyeket, motorparkolókat és kerékpárolót helyeztek el, a Győr-bike hálózatnak is van az Árpád úton új állomása.Amit a parkolásról még tudni kell: kikanyarodhatunk az Árpád út és a Teleki utca felé egyaránt, s bemenni is étfelől tudunk, mert a Teleki utca felőli homlokzatánál a Szent István út felől érkezőknek csináltak bejáratot, amihez nem kell megállni a Szent István-Teleki lámpájánál. Az 1,6 milliárdos projekt keretében egy lámpás csomópont észült, így a Teleki utcába most azok is bekanyarodhatnak az Árpád útra, akik a színház felől jönnek.A gyalogos bejárat az Árpád úti főbejárat mellett mű ödik, s itt a díjfizető automata is, ami egyelőre csak érmét és papírpénzt fogad el, ésőbb ártyával is fizethetünk.Az átadáson Kara Ákos államtitkár öszöntő szavai után Simon Róbert Balázs országgyűlési épviselő arról beszélt, hogy az átlagos parkolóhelyek méretével számolva a ház kapacitása 1100 métert jelentene a felszínen, amire nyilvánvalóan nem lenne hely a belvárosban. Sági Géza, a házat átadó Győr-Szol Zrt. vezérigazgatója bemutatta a beruházást, s érdésünkre elmondta azt is: a teljes projekt március végén zárul, ekkorra adjá át várhatóan a balett próbatermét is.Borkai Zsolt polgármester végül felidézte a városban folyt társadalmi vitát a lebontott művelődési házzal kapcsolatban, s hozzátette: a lakosság többségének érdekét tartottá szem előtt, amikor a parkoló funkció mellett döntöttek. Hogy mennyire szükség van rá – mondta – azt a szabad helyek szá mutatja, elég ezekben a hetekben a teltházas Dunakapu téri mélygarázs felé kanyarodni. Arra is kitért a polgármester, hogy a fiatalok kulturális életének már a Rómer Flóris özpont ad teret, és igen színvonalas.