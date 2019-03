Lébényi autópálya rendőrök: hat rendőr kijöhetett a börtönből - A gyanú hivatali vesztegetés elfogadása

A Győri Törvényszék közleménye



Döntés a lébényi autópálya-rendőrök letartóztatásának hosszabbítása kérdésében



A Győri Törvényszék Katonai Tanácsának nyomozási bírája a tizennyolc letartóztatott rendőr közül tizenkét gyanúsított letartóztatását további két hónappal meghosszabbította, míg öt gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el. Egy társuk, együttműködő magatartására tekintettel szabadlábon védekezhet.



A bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsított rendőrök vonatkozásában az ügyészség tizenkét gyanúsított esetében a letartóztatás meghosszabbítására, öt gyanúsított vonatkozásában a bűnügyi felügyeletük elrendelésére tett indítványt. Egy rendőr együttműködő magatartására tekintettel szabadlábra került, esetében nem érkezett indítvány.



A bíróság a hosszabbítási indítványnak megfelelően tizenkét rendőr vonatkozásában a megalapozott gyanú fennállását továbbra is megállapította és a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelését indokoltnak látta.



A bíróság a kényszerintézkedés feltételeinek fennállását megállapította egyrészt a szökés, elrejtőzés veszélyére, másrészt a bizonyítás nehezítésének, illetve megakadályozásának veszélyére tekintettel. A bíróság a határozat indokolásában rámutatott arra is, hogy az úgynevezett katonai fegyelmi ok is megalapozza a letartóztatás elrendelését. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a fegyelmi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a gyanúsított katonai közegben maradjon, abban az esetben a törvény szerint alkalmazható ez a kényszerintézkedés a gyanúsítottal szemben.



A bíróság öt rendőr bűnügyi felügyeletét rendelte el figyelemmel arra, hogy részletes beismerő vallomást tettek, ezért a letartóztatásuk – a hatóság munkáját segítő magatartásukra tekintettel – a továbbiakban nem szükséges.



A döntés nem végleges.

Illusztráció - Fotó: Krizsán

Az ügyészség eleve csak 12 gyanúsított esetében kérte a letartóztatás meghosszabbítását, ötnél a bűnügyi felügyeletre tett indítvány, egyiküknél pedig az "együttműködő magatartása" hivatkozva ezt sem szorgalmazta. Korábban megírtuk, hogy hat rendőr tett vallomást, könnyen kikövetkeztethető, hogy ők hatan lehetnek azok, akiknek nem kell visszamenniük a börtönbe. Úgy tudjuk, az öt rendőr is beismerő vallomást tett - náluk azért maradt a kényszerintézkedés, amit most bűnügyi felügyeletnek, korábban házi őrizetnek nevezték.