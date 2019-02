Kreatív ötletgyár - győri révais diákok nyerték a rangos országos versenyt

Fotók: BGE

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) pályaorientációs programja keretében megrendezett versenyt a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium "Road to szelfibot" nevű csapata nyerte meg olyan nemzetközileg elismert szervezet megalapításának ötletével, mely ingyenesen biztosítana kapcsolatot külföldi gimnazisták között online és személyes úton egyaránt.A BGE az "EFOP-3.4.4-16-2017-00013" felsőoktatásba bekerülés fokozását támogató pályázat keretében megvalósuló pályaorientációs programjában tavaly ősszel meghirdetett versenyre több mint 100 csapat jelentkezett szerte az országból. A megmérettetés online fordulójában gazdasági témájú esettanulmányokat oldottak meg és prezentációt készítettek a résztvevők. A továbbjutott csapatok nagy száma miatt két döntőt (február 1-jén Kecskeméten és 16-án Dunaújvárosban) is rendeztek.A DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiumában megrendezett második döntőt a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium "Road to szelfibot" nevű csapata nyerte meg egy olyan nemzetközileg elismert szervezet megalapításának ötletével, mely ingyenesen biztosítana kapcsolatot külföldi gimnazisták között online és személyes úton egyaránt. Második helyen a Pannonhalmi Bencés Gimnázium BKNBT Team nevű csapata végzett egy közösségi költségvetés kezelő alkalmazás ötletével, míg a harmadik helyet a DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma Pénznyelők nevű csapata iskolai víztisztítók beszerzéséről szóló ötletével szerezte meg.A versenyre 3 olyan ötlettel kellett érkezniük a csapatoknak, amelyek az őket érintő valós problémákra kerestek hatékony megoldásokat. A legtöbb ötlet/probléma az iskolájukkal, környezetükkel és a közösségükkel volt kapcsolatos. Sport streaming szolgáltató alapítása, pályaválasztási segédlet és sportszakkörök létrehozása is szerepelt a hozott ötletek sorában.A Rudas tornatermében közel 90 diák 20 csapatban egy kreatív ötletgyáron, egy Hackathon jellegű innovációs versenyen vett részt és dolgozta ki egyik hozott ötletét. A jelenlévők új üzleti gondolkodásmóddal ismerkedhettek meg és beleáshatták magukat a business model canvas - üzleti tervek világába, illetve a pitch előadásmódban is kipróbálhatták prezentációs készségeiket. A megmérettetés célja az volt, hogy minél inkább felszínre hozzák a fiatalok kreativitását. A versenyen a diákok felkészülését és munkáját szakmailag elismert mentorok segítették.Az első helyezett csapat a bluetooth-os hangszórók mellett egy élménynapot is nyert, melynek keretében ellátogathatnak a Prezihez és a BGE-re. A második helyezett csapat tagjai powerbankokat, bögréket, a harmadik helyezzetek pedig selfie botokat és kulacsokat vihettek haza.Dr. Dietz Ferenc, a BGE kancellárja a verseny kapcsán elmondta: "Dunaújváros a Duna-hídjával élő kapcsolatot teremt az Alföld és a Dunántúl között. A Kevin pályaorientációs verseny hasonlóképp képez hidat a kreatív, innovatív fiatal tehetséges középiskolások és a BGE között, amely meghatározó szereplője a hazai gazdasági felsőoktatásnak."A Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumának és Kollégiumának vezetője, Szemenyei István kiemelte: "Megtisztelő számunkra, hogy a Kevin verseny egyik döntőjének házigazdái lehetünk. Az ilyen rendezvények rendkívül fontosak a diákok számára, hiszen a barátkozásnak, az egymástól való tanulásnak és a kreatív vetélkedésnek is kiváló terepet nyújtanak. Öröm együtt látni ennyi tehetséges, vállalkozó szemléletű fiatalt. Köszönet a BGE menedzsmentjének és a rendkívül lelkes szervező csapatnak."