Két nyaraló lángol Győrben

Tavirózsa babaváró hitellel is

Az eddig elkészült lakások mindegyike elkelt, s a most épülő ötödik ütem iránt is hatalmas az érdeklődés a győr-vízivárosi Tavirózsa lakóparkban - köszönhetően a többi között a júliustól igényelhető babaváró hitelnek.