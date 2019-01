Gyönyörű és barátságos: ez a hét győri ingatlana! 25,99 milliós szépséget mutatunk a Bartók útról - fotók

"Igazi ritkaság! Frekventált elhelyezkedés! Győr, Bartók Béla út,, 2. emeleti, csendes, világos, D-NY-i fekvésű, teljeskörűen és frissen felújított 2 + fél szobás lakás, saját tárolóval, tulajdonostól, azonnal költözhetően eladó. A lakberendező által áttervezett lakás elosztása nagyszerű, minden helyisége ablakkal ellátott, világos. Tágas, hangulatos lakótérbe érkezünk, innen nyílik a lakás összes helyisége.A nappali-étkező-konyhába lépve, szemben az ablak előtt találjuk a modern, vadonatúj konyhát, ezzel biztosítva főzés örömét. A kellemes méretű nappali teret enged a kikapcsolódásnak, az összejöveteleknek, s egyben a pihenés szigete is. A lakás kedvező tájolása miatt a hatalmas ablakokon árad be a fény. Az elegáns hálószoba közel 17 m2, mely megnyugtató oázisként pompás pihenést biztosít. A dolgozószoba gyerek vagy vendégszobaként is kiválóan használható."További rengeteg, a tervezők által részletesen leírt információ az eladó lakásról azoldalán!