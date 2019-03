Eljutott a közlekedés Győrben odáig, hogy bringás és autós együtt haladjon? Szavazzon!

Tóth Péter, a Keret Egyesület vezetője szerint a győri kerékpáros nyomvonalakon az autósoknak mostantól fokozottan számolni kell bringásokkal.

Keöd Ágoston, a győri Bakony Racing tagja szerint 100-ból 85 autós korrekten áll a kerékpárosokhoz. A maradék 15 viselkedése kritikus.

A beruházás lényeges eleme a 81-es főút mellett épült kerékpárút. Így Szabadhegy és a Sashegy között biztonságosan kerekezhetnek a kiskertek tulajdonosai. Mostanáig veszélyes, a KRESZ szerint tilos volt a tekerés a főúton az óriási forgalom, az Ipari Park közelsége miatt.Nézzük, hol festettek nyomvonalakat a városban, a projekt tavaly ősszel. A Puskás Tivadar utca egészen az Iparcsatorna melletti útig vezet sárga festés. A Tóth László utcában az új nyomvonal összeköti az Iparcsatorna mellett épült kerékpáros nyomvonalat és a Nagysándor József utcát. Az Iparcsatorna melletti úton is teljes hosszában kerékpáros nyomvonalon lehet közlekedni. A Tompa utcában kialakított kerékpáros nyomvonal a Nagysándor József utca és a Puskás Tivadar utca között könnyíti a közlekedést két keréken. A Vágóhíd utcában a kerékpáros nyom festésével pótolták az a hiányzó kerékpáros közlekedési hálózati elemet, amely a Gyárvárosi Általános Iskola és az OBI áruház előtti meglévő kerékpárúthoz csatlakozik. Igaz, utóbbi csomóponton így sem lesz könnyű a bringások és a gyalogosok helyzete a jövőben.A Zrínyi utca - Lomnic utca – Répce utca vonalon haladó kerékpáros nyomvonal csatlakozik a már meglévő Baross hídon lévő kerékpársávhoz. Így összekötést teremt a Belváros, Nádorváros és Marcalváros I. között. A Mónus Illés utcai kerékpáros nyomvonal csatlakozik a már meglévő 821-es úton lévő és a Liezen Mayer utcai kerékpárutakhoz, így segíti a közlekedést Marcalváros I.-II. és Nádorváros között. A Buda utcában és a Csaba utcában kialakított kerékpáros nyomvonalak a Tihanyi Árpád úti és a Bartók Béla úti kerékpárutak között biztosítják a kerékpáros közlekedési kapcsolatot.Az Erkel Ferenc utca – Dr. Róth Emil utcában létesült kerékpáros nyomvonal illeszkedik a már meglévő Radnóti u. körforgalmú csomópont és a Petőfi téri körforgalmú csomópont kerékpárútjaihoz. Ezzel egységet hoz létre Újváros, Sziget és a Belváros között. A Liget utcán festett nyom a Nép utca és a Radnóti Miklós utca között teremt kerékpáros kapcsolatot. A Nép utcában alakított kerékpáros nyom az 1-es főút (Győr-Abda közötti kerékpárút) és a Liget utca között teszi lehetővé a kerékpárosok közlekedését. A Töltésszer - Kunszigeti úton létrejött nyomvonal az Olimpia úton át vezet a Radnóti utcai körforgalmú csomópontig. Összeköti Sziget, Újváros és Pinnyéd településrészeket.A Bácsai út - Külső Bácsai úton kerékpáros nyomvonalat festettek, így könnyíti a nagy közúti forgalmat bonyolító út mellett lévő lakóterületek biztonságos közelítését. A Szitásdomb utcában festett kerékpáros nyomvonal illeszkedik a Bácsai úti kerékpáros fejlesztéshez. Lehetővé teszi Szitásdomb településrészen a kerékpárosok biztonságos közlekedését. (Igaz, busz továbbraSzitásdombra - a szerk.) A Szabadrév utca - Körtöltés utca - Zemplén utca nyomvonalon haladófestés kerékpáros közlekedési alternatívát kínál Víziváros és Révfalu településrészek és a szigetközi kerékpárút között.A Lepke utcai kerékpáros nyomvonal a Szent Imre úti és a Jereváni úti kerékpárutak között biztosít kerékpáros kapcsolatot. Az Erfurti úti nyomvonal csatlakozik a Jereváni úti körforgalmú csomópontban és a Török István utcában már kiépített kerékpárutakhoz. A József Attila utcán alakított kerékpáros nyomvonal a Fehérvári úti körforgalmú csomóponthoz és a Szent Imre úti csomóponthoz való kapcsolódása révén köti össze Gyárvárost, Szabadhegyet és Kismegyert. A Szabadi utcán festett kerékpáros nyomvonal a József Attila utcai nyomvonalhoz csatlakozik.A tételes lista után adjunk választ bevezetőnk kulcskérdésére. Itthon általában a "régi iskolát" követik a városfejlesztési szakemberek, vagyis igyekeznek minél jobban szétválasztani a kerékpárosokat és az autósokat. Ez a szabály mostanáig Győrre is érvényes volt. A városban számos hosszabb-rövidebb kerékpárút épült az utóbbi másfél évtizedben, így a bringások viszonylag sok "védett útvonalat" kaptak. Igen ám, csakhogy a "védett út" egyszer véget ér. Nyugat-Európában éppen ezért azt az elvet követik, hogy ahol ezt az utak kialakítása és a forgalmi viszonyok engedik, a bringás haladhasson együtt a közlekedés többi szereplőjével. Így nem terelheti el a figyelmét, hogy külön úton halad, erősebben koncentrál a forgalomra. Az autós is jobban szem előtt tartja őket, hisz bármikor találkozhat kerékpárosokkal."A Magyar Kerékpárosklub ajánlása úgy szól, hogy ahol lehetséges ott lehetőleg ne szétválasztva közlekedjenek a bringások és az autósok" - kezdte Tóth Péter szociológus, egyetemi oktató. A győri Keret Kulturális és Szabadidős Egyesület elnöke hozzátette: "a KRESZ szerint burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom jelzi a bringások részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. Az így jelölt úton fokozottan számolni kell bringásokkal. Kerékpáros nyomvonalak eddig is segítették a belvárosi közlekedést, igaz, mostanáig akadtak "szürke foltok" a történelmi negyedben. Nem gondolom, hogy az új nyomvonalak festésével több balesetveszélyes helyzet alakulna ki – éppen ellenkezőleg. Minden egyes körforgalom előtt sokkal inkább benne van a levegőben a balesetveszély. Pontosan azért, mert a kerékpáros hirtelen tűnhet fel a kereszteződésben".

Eljutott a győri közlekedés odáig, hogy bringás és autós együtt haladjon? Igen Nem Szavazok!



Szavazás állása Igen Nem Eljutott a győri közlekedés odáig, hogy bringás és autós együtt haladjon? Igen Nem 272 szavazat

Hiányzó láncszemek



Tóth Péter a Győr környéki kerékpáros közlekedés egyik legnagyobb problémáját a települések közötti össze nem érő szakaszokban látja. "Klassz dolog, hogy Szabadhegyről biztonságosan tekerhetünk Sashegyre, de Pérre már nem jutunk el. Ennél is bosszantóbb, hogy Győr és Kunsziget között, Pinnyéd irányába 4,7 km aszfaltos út hiányzik a teljes összekötéshez" - hallottuk a Keret elnökétől.



Azt se felejtsük, hogyha Abda és Öttevény között volna kerékpárút, remek kör várna ránk Győr-Győrladamér-Kunsziget-Öttevény-Abda között. Ez elsősorban a szabadidős kerékpározást támogatná. Az írásunkban részletezett, városban festett nyomok pedig a mindennapi, "hivatásközlekedőket" segítik.

Keöd Ágoston, a győri székhelyű Bakony Racing tagja "sem tartja ördögtől valónak" a kerékpárosok és autósok közötti közös közlekedést, sőt. "Mi edzeni szoktunk a közutakon, 100-ból 85 autósnak nincs gondja ezzel. A maradék 15 viselkedése kritikus, ha lassítani kényszerülnek. Náluk könnyen szakad a cérna, pedig a kerékpárosok és autósok közötti együttműködés alapja a türelem" - hallottuk a győrszemerei fiatalembertől. Győr "autópolisz" Azt hangsúlyozni sem kell, hogy a jövőben is élhető Győr érdekében stratégia fontosságú, hogy a kerékpározás minél szélesebb körben terjedjen. A kisalföldi megyeszékhely jelenleg "autópolisz" a magyar nagyvárosok között. Debrecenhez, Szegedhez Pécshez, de még Budapesthez is viszonyítva kiugróan magas az autók aránya Győrben. Ráadásul akik "frissen" váltanak nyeregre, többségük a tömegközlekedésből érkezik – nem a kényelmesnek hitt kocsikból. Innen szép nyerni.