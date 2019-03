Egymás után újulnak meg az ingatlanok Győr-Újvárosban

Új gazdára vár a Kossuth utca 48. szám alatti épület. A városrész egyre szebb. Fotó: H. Baranyai Edina

öbb ház üresen áll a győri Kossuth utcában, ezek egyike a 48. szám alatti. Két lakat őrzi, láthatóan lakatlan.– Az önkormányzat tulajdonában van, üres és értékesítésre vár – tudtuk meg Fekete Dávid alpolgármestertől, aki kérdésünkre arról is beszélt, hogy az épület sorsának rendezése egy futó projekt része.– 2010-ben kezdődött a városrész rehabilitációjának kifejezetten lakóépületeket érintő szakasza. Ennek már van egy lezárt üteme, amely hat házat érintett, valamint fedezte a Bercsényi ligeti rekonstrukciót. Javában tart a rehabilitáció következő üteme, ehhez is európai uniós támogatást használunk fel, saját forrással kiegészítve. Ami már elkészült, az a Kossuth utca 31. szám alatti ingatlan felújítása, tetőt cseréltünk és a homlokzatot raktuk rendbe. Halványlila színt kapott az egyemeletes klasszicista lakóház. Kivitelezők dolgoznak a Bercsényi liget 37. – ez a Kossuth utca 32. mögött van – és ugyanazon a soron a Bercsényi 41. szám alatti épületeken. Ebben az ütemben még egy ház lesz érintett, a Kossuth utca 36., ez is kifut a Bercsényi ligetre és teljes egészében megszépül. Itt tizenegy önkormányzati tulajdonú lakás újul meg. Ezenkívül épül egy új családsegítő központ közösségi térrel a Bercsényi liget 57–59. alatt, a közbeszerzés már folyamatban van. Ha minden jól megy, idén megkezdődnek a munkálatok, 2020-ban pedig átadhatjuk.Fekete Dávid hangsúlyozta: már a rehabilitáció kezdetén célként fogalmazódott meg a magánberuházások előmozdítása. Vannak már jó példák, önkormányzat által leürített ingatlan szépült meg új tulajdonosa keze alatt a Kossuth 34. alatt is. Volt, ahol a rehabilitáció kezdetével léptek a tulajdonosok. Ahogy hozta rendbe a burkolatot a város, úgy húzta magával a változás az utcaképet.A Bercsényi liget páratlan oldalán az elmúlt években rengeteg új társasház emelkedett a korábbi romokon, illetve üres telkeken (mint a Kossuth utca 30. mögött). Ezeket a törekvéseket az önkormányzat a továbbiakban is bátorítani szeretné.A mostani ütem az előzőhöz hasonlóan ugyancsak egymilliárd forint környéki uniós forrás felhasználását jelenti. A befejezés hivatalos határideje 2022. december, de az alpolgármester szavai szerint a munkálatok 2020 végéig befejeződhetnek.