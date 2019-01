Bértárgyalás: az Audiban a helyzet változatlan - Megállapodás még nincs

Tizenháromezer munkavállalót érintenek a bértárgyalások, amelyek ősz végén kezdődtek. Fotó: Kisalföld-archív

Az Audi évente hétszázalékos béremelésre, bruttó 620 ezer forint cafeteriára és egy új, kedvezményes előnyugdíjazási rendszer kidolgozására tett ajánlatot.

Javaslat a cafeteriára



A törvényi változás miatt sokféle juttatás adómentessége megszűnt a cafeteriánál, ami kevesebb nettó forintot jelent a dolgozóknak. Az AHFSZ ezért új elemeket javasolt a vbk-nál, ilyen: adományozás, további szabadságnapok vásárlása, munkáltatói lakáscélú kamatmentes hitel, egyösszegű kifizetés július hónapban a júniusi munkabérrel, Munkatársi Autóhasználati Program 0 százalékos adóvonzattal.

Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) előbb említett, harmadik bérkövetelési javaslata gyakorlatilag minden ponton egyezik a korábbival – erre mindjárt részletesen kitérünk –, egyetlen bekezdésnyi különbséggel. Ez pedig így szól: „A munkáltató kommunikációjában nagy hangsúlyt kapott, hogy a konstruktív tárgyalások folytatásához elengedhetetlen, hogy a szakszervezet bérkövetelése közelítsen a munkáltató ajánlatához. A szakszervezet átérzi ennek súlyát, ezért megfontolja a jelenleg követelt választható béren kívüli juttatás (a vbk gyakorlatilag a cafeteriát jelenti – a szerk.) keretösszegének optimalizálását."Ennél a pontnál kell nevesíteni a számokat, vagyis a szakszervezeti bérkövetelést: az AHFSZ egy évre kötne megállapodást, kombinált béremelést alkalmazna, ahol az alapbér 18 százalékkal, de minimum 75 ezer forinttal emelkedik. A cafeteriát (erről hajlandó tehát alkudni) most még 787 ezerre emelné. A mozgóbér esetében idén további 4 százalék beépítését várja az alapbérbe. A lojalitási és a jubileumi bónuszra is konkrét számokat, követelést fogalmazott meg.A lojalitási bónusznál az alapbér először az 5. évtől havi bruttó 15.000 forinttal emelkedne, majd minden betöltött év után további bruttó havi 3000 forinttal. A jubileumi bónusznál azt követelik, hogy a vállalatnál eltöltött 5. évtől egyszeri bruttó 50.000 forintos kifizetés legyen, ami aztán 5 évente további bruttó 50.000 forinttal emelkedik a 20. évvel bezárólag. A 25. évben elismerés járna a munkavállalónak: 1 havi munkabér (alapbér+mozgóbér), a 25. évben egy nap pótszabadság és jubileumi ajándék átadása ünnepség keretében.Az Audi vállalatvezetése évente hétszázalékos béremelésre (kétéves megállapodásra vonatkozóan), bruttó 620 ezer forint cafeteriára és egy új, kedvezményes előnyugdíjazási rendszer kidolgozására tett publikus ajánlatot. Hozzátéve azt is, hogy „a vállalat által eddig nyújtott, egyéb juttatási csomag továbbra is marad". Ennek a csomagnak a része többek között a bejárási és lakhatási támogatás, az egészségügyi szolgáltatások és a kedvezményes autóvásárlás biztosítása.A bértárgyalások elején megírtuk, hogy a hazai átlagbéreknél az Audi kétségkívül egy egész kategóriával jobbat kínál. Egy szakmunkás a győri vállalatnál értesüléseink szerint – a teljesítménytől és a vállalatnál töltött évektől függően – összesen (szintén a teljes éves jövedelmet egy hónapra levetítve) átlag bruttó 400 és 700 ezer forint között keres. A mérnöki átlagkeresetek pedig 700 ezer és 1 millió 100 ezer forint között vannak.