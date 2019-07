Megszűnik az eva, megváltoznak a kivára vonatkozó szabályok

Óriási érdeklődés mutatkozik a kisebb vállalkozásoknak kitalált két adózási lehetőség iránt, egyre emelkedik a kisadózó vállalkozások tételes adója, azaz a kata és a kisvállalati adó, vagyis a kiva szerint adózók tábora - mondta a Magyar Nemzetnek Izer Norbert adóügyi államtitkár, bejelentve azt is, hogy a pénzügyi kormányzat tájékoztató kampányokat indít a kivával, valamint az egyszerűsített vállalkozó adóval (eva) kapcsolatos változásokról.



A csütörtöki számban megjelent interjúban az államtitkár elmondta, hogy már majdnem 350 ezren katáznak, kétszer annyian, mint 2016 decemberében. Kivával adózót jelenleg negyvenezret tart nyilván az adóhivatal, míg 2016 végén még csupán 6500 vállalkozás választotta ezt a lehetőséget.



Izer Norbert kijelentette: "Magyarországon a társasági adó mértéke igen alacsony, kilenc százalék, a kata és a kiva azonban még ennél is kedvezőbb lehetőséget kínál arra, hogy a kisebb vállalkozások letudják adóügyi kötelezettségüket. Hozzátette: az utóbbi időszak igazolta, hogy a hazai gazdasági szereplők az egyszerű és alacsony mértékű adókat minden további nélkül befizetik. Lassacskán a magyar vállalkozói szféra negyven százaléka a két kedvezményes adónem valamelyikét használja.



Emlékeztetett az államtitkár arra, hogy a kivára vonatkozó szabályok januárban megváltoznak. A kisvállalkozásokat segítő lépésként 2020. január elsejével a mostani 13 százalékról

12 százalékra csökken az adó mértéke. A módosítás ötmilliárd forintot hagyhat az érintett vállalkozásoknál, és a beruházó, több alkalmazottat foglalkoztató kkv-knak mindenképpen érdemes elgondolkodniuk a váltáson.



A Pénzügyminisztérium tájékoztatást küld majd azoknak a cégeknek, amelyek több mint 10 százaléknyi adóterhet spórolnának meg, ha a kivára váltanának - jelentette be Izer Norbert.



Szintén tájékoztató kampányt indítanak azon gazdasági szereplők megszólításával, amelyek eddig az eva szerint tettek eleget adófizetői kötelezettségüknek. Az eva ugyanis január elsején megszűnik, a kormány idén indított, átfogó adóegyszerűsítési programjának részeként, amelynek során a múlt év végén élő, nagyjából hatvan adófajta egyharmadát megszüntetik.



A lépést az indokolja, hogy az evások tábora folyamatosan és látványosan apad: a rekordévben, 2006-ban több mint 99 ezer evás volt az országban, de idén tavasszal már 19 ezer tagot sem számlált az adónem tábora. A kampány során információkkal látják el az érintetteket arról, milyen megoldások közül választhatnak, és kitérnek arra is, hogy ha az evások nem tesznek semmit, januártól automatikusan az általános szabályok szerint adóznak majd.



Egy harmadik tájékoztató kampány a katásokat célozza, és arról esik szó benne, hogy érdemes megfontolni a magasabb összegű tételes adó megfizetését, mert az hosszabb szolgálati időt és magasabb összegű nyugdíjat garantál - mondta el Izer Norbert.