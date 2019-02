Megint a NAV nevében jelentkeznek az adathalászok - ne dőljön be nekik!

– Csalók küldenek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében hamis értesítéseket azért, hogy személyes ügyféladatokat szerezzenek meg. Ebben adó-visszatérítést helyeznek kilátásba, vagy fizetésre szólítanak fel, ezzel csalva a címzetteket egy ismeretlen oldalra

Két-három napja kap szerkesztőségünk olyan e-maileket, amelyeket adathalászok küldenek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében.A magyartalanság már gyanús, és még inkább az, hogy a link, amelyen keresztül kapcsolatba kell lépni velük, nem a NAV honlapjára mutat. Jelszót is generált – cf5ykytP1z4aLg –, majd felajánlotta az adóbevallás automatikus elkészítését. Lazán van vége a levélnek: „Kösz, Nemzeti Adó- és Vámhivatal."Ez több sebből is vérzik, ezért csak rendszergazda kollégánk felügyelete mellett mentünk bele a részletekbe. A nem a NAV-ra mutató linkre kattintva nekünk feljött a figyelmeztetés, hogy adathalász kísérlettel van dolgunk, ám közel sem biztos, hogy minden otthoni számítógépnek, laptopnak olyan erős a védelmi rendszere, mint a Délmagyarországé. Ha továbblépünk az oldalra, azon már bőven találunk a hivatalos NAV-portálra emlékeztető grafikai elemeket. Itt kérik az e-mail-címünket – mi ennél tovább nem mentünk.– írta kérdésünkre adott válaszában a Némedi-Varga Éva, a NAV Csongrád Megyei igazgatóságának sajtóreferense. Hangsúlyozza, az ilyen jellegű csalásokban az a közös, hogy olyan oldalra irányítják az ügyfelet, ahol bankkártyaadatokat kérnek. – Fontos tudni, hogy a NAV soha, semmilyen eljárásban nem kér az adózóktól ilyet – írta a szakember. Ők is azt hangsúlyozzák, hogy a hivatal honlapja acímen található. Az internetes cím ellenőrzésével nagy bizonyossággal kiszűrhetők az adathalász honlapok.