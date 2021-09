Kanadából ügyelik a rábapordányi állatokat

Rábapordány lett a győztese Az Év Digitális Faluja pályázat innovatív digitális ökoszisztéma kategóriájának. A pordányiak a községben működő, világszínvonalú sertéstelepet mutatták be pályázatukban.

Kölesmajor Rábapordány külterületének egykor lakott tanyája volt. Az Esterházy-uradalomhoz tartozó telepen teheneket tartottak, a megtermelt tejet svájci sajtmesterek dolgozták fel. Ma viszont Európa egyik, ha nem a legmodernebb sertéstelepe működik Kölesmajorban. A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. 1,4 milliárd forintból valósította meg a világszínvonalú beruházást két évvel ezelőtt. Odabent minden automatizált, digitális. A takarmányadag mennyiségét például Kanadából vezérlik, a megfelelő levegőcserét Budapesten felügyelik. A fejlesztés olyannyira jól sikerült, hogy erre alapozva Rábapordány elnyerte a Digitális Jólét Programban Az Év Digitális Faluja címet az innovatív digitális ökoszisztéma kategóriában.

A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. kölesmajori telephelyén komolyan veszik a figyelmeztetést: Idegeneknek belépni tilos! Sőt, a „bennfentesek” is csak ritkán lépnek be a digitális ólakba. Bóna Szabolcs, a zrt. elnök-vezérigazgatója is például mindössze négyszer tette be a lábát az épületbe az átadás, azaz 2019 óta.

– A négy gondozó kollégának, az ágazatvezetőnek, illetve azt állatorvosnak van joga a belépésre. Rajtuk kívül senkinek – mondta a Kisalföld érdeklődésére Bóna Szabolcs. – Persze ők is csak a megfelelő fürdés, fertőtlenítés után. A mobiltelefonjukat, szemüvegüket, minden bevitt személyes tárgyukat fertőtlenítik. Semmi nem kerülhet be, ami az állatok egészségére veszélyt jelenthet. A telepet két éve adtuk át, tavaly év elejétől működik teljes kapacitással. Ez azt jelenti, hogy közel 1300 tenyészállatot tartunk. Minden digitalizált, számítógép által vezérelt. Négy munkatársunk látja el a gondozásukat, azaz ők kezelik a berendezéseket. Mivel felhasználóbarát a felszerelt rendszer, működtetésükhöz elegendő minimális informatikai készség.

Az igazgató sorolta: digitális eszközök ellenőrzik a levegő minőségét, a takarmányellátást, a riasztórendszereket. Valamennyi műszer távfelügyelettel rendelkezik, azaz a gyártók és szállítók távolról is hozzáférnek. Így az etetőrendszereket egy kanadai irodában is kezelhetik, a klímát Budapesten, ha szükség van rá. A kocák takarmányadagját ultrahangos szalonnavastagság-mérés után állítják be.

Bóna Szabolcs elmondta: a beruházás „hozza” az eredményeket. Hatékonyabb a termelés, nagyobb a biztonság, amire a mostani, a sertéstenyésztők számára kedvezőtlen helyzetben nagy szükség van. „Az automatika nálunk az állatokat szolgálja. Nem zavarják őket külső tényezők, nyugalomban nevelkednek, ami persze a fejlődésükre is hatással van” – jegyezte meg.

Visy László, Rábapordány polgármestere érdeklődésünkre kifejtette: büszkék a mezőgazdasági zrt. eredményeire. „Nagyon jó az együttműködésünk a társasággal. Támogatja a falut, a rendezvényeinket, az önkormányzat pedig a fejlesztéseit segíti, ahogy tudja. Büszkén írtunk pályázatunkban a sertéstelepről és büszkén tártuk a bírák elé, hogy a világ egyik legmagasabb színvonalú rendszere működik nálunk” – fogalmazott Visy László.