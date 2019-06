Javítják az M1-es autópályát Tatabányától Budapestig

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában az idei évben tovább folytatódik az M1-es autópálya felújítása. A következő, mintegy 43 kilométernyi szakaszt érintő projekt elindítása előtt, azért, hogy az eddigihez hasonló sávelhúzásos terelést később meg tudják valósítani, a szakemberek július 2-től várhatóan 1 hónap alatt 3000 tonna aszfalt felhasználásával úgynevezett nagyfelületű és lokális burkolatjavítást végeznek a Tatabányától Budapestig tartó szakasz szükséges helyszínein.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, kormányzati támogatásból 2018-ban megújult az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-s autóút csomópontjától kezdődően egy 2,5 kilométeres szakasz, illetve szintén azon a pályaoldalon a 28-as és 40-es kilométerszelvények közötti 12 kilométeres rész. Az idei évben szintén a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tatabánya térségében újulhatott meg az 54-es és 61-es kilométerszelvények közötti szakasz. A következő időszakban pedig még nagyobb volumenű felújítás indulhat el, ugyanis Tatabánya és



Budapest között, mindkét pályaoldalon minden, az ezidáig kimaradt szakasz felújítására lesz lehetősége a közútkezelőnek.



A további felújításokat is sávelhúzásos terelés kiépítésével tervezik megvalósítani, hogy a pálya áteresztő képessége a munkálatok ideje alatt is 2x2 sávos maradhasson. Ennek érdekében a szakemberek Tatabányától Budapestig több tíz kilométeren, szakaszosan kijavítják az autópályát 3000 tonna aszfalt felhasználásával.



A beavatkozásokat belső átcsoportosításokkal végzi el a Magyar Közút Nonprofit Zrt., így a bicskei, komáromi, tatabányai, kisbéri, esztergomi mérnökségek mellett Nyíregyházáról is érkeznek majd szakemberek, gépláncok. A szükséges helyeken részleges pályaszerkezet cserét hajtanak végre, ezen kívül marási és aszfaltozási munkákat végeznek, melynek során 8 cm kötőréteget és 4 cm vastag kopóréteget terítenek majd.



A szakemberek a munkákat úgy ütemezik, hogy a korlátozással járó munkák hetenként csak kedd, szerda és csütörtöki napokra essenek, kihagyva a legforgalmasabb időszakokat. A szükséges terelés kiépítéseket hétfő éjszakánként kezdik el, a marási munkákat szintén az esti órákra tervezik, hogy napközben aszfaltozhassanak, mindezt 12 órás munkarendben látják majd el a szakemberek. A 2019. július elején induló, várhatóan 1 hónapot igénybevevő munkálatok ideje alatt az érintett szakaszokon a leállósávot zárva tartják, illetve a külső sávon is lesznek időszakos korlátozások. Emiatt, illetve az autópálya jelentős forgalma miatt jelentősebb torlódások alakulhatnak ki, ezért a munkálatok ideje alatt a közlekedők türelmét kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A szakemberek arra is felhívják a közlekedők figyelmét, hogy az előjelzéseket figyelve, a kihelyezett korlátozásokat betartva, fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterületek mellett az ott dolgozók és saját biztonságuk érdekében.