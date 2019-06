Életmentő teniszezők Győrben - Megtanulta az újraélesztést az életmentő - videó

Infarktust kapott sportolás közben egy nyugdíjas férfi egy győri teniszpályán Kozma Szabolcs közelében és akkor a gyógypedagógus-logopédus újraélesztette. Mindaddig szívmasszázst végzett rajta, míg odaértek a mentők.Pedig csak elméletben tudta, hogyan kell, nagyjából emlékezett rá, mit hallott az újraélesztésről. Ezért a történtek után elhatározta: gyakorlatban is megtanulja. Megígértük, hogy megszervezzük neki az oktatást, nemrég sor is került rá a szerkesztőségben.

Ugye jó érzés volt?

– kérdezte dr. Horváth Eszter a férfit a gyakorlati oktatáson és igen volt a válasz, mert felemelő valakinek visszaadni az életét.Az orvos, aki megmutatta az újraélesztés szabályos lépéseit az életmentőnek, gyakran hangsúlyozza: nem baj, ha nem egészen jól végezzük a mellkasnyomást, a befújásokat, csak az a hiba, ha nem teszünk semmit. A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnökeként önkéntestársaival együtt régóta oktatja bábukon az újraélesztést, tavaly óta lapunk „Gyerekmentő tudás – Szülői elsősegély" akciója keretében is. Mikor Kozma Szabolcsnak segített a gyakorlásban, a férfiban önkéntelenül felelevenedtek a februárban a teniszpályán történtek. Akkor nem gondolkodott, azonnal segített, a Kiskarácsony, nagykarácsonyt dúdolta magában a szívmasszázskor. A doktornőtől megtudta, nagyjából szabályosan végezte – s az biztos, hogy eredményesen – és akár a Bee Gees Stayin’ alive (Életben maradni) számának ritmusát is követhette volna, amire a Szombat esti lázban John Travolta táncolt, sétált. S alkalmas erre más popsláger is, az ABBA-tól a Dancing Queen, Madonnától a Like A Prayer és a Macarena.

A történtek óta többször találkoztam Bélával, aki a mai napig a megmentőjeként üdvözöl. Rengeteget köszönhet feleségének, aki segíti a gyógyulását

– mondta el Kozma Szabolcs. S azok is jól vannak, akiken hozzá hasonlóan hősiesen viselkedők végeztek szívmasszázst a közelmúltban. Május elején Bábolnán egy szépségszalon dolgozói és egy vendég mentette meg az életét egy ötvenéves asszonynak, akinek a haját szárították, amikor rosszul lett. Arról is írtunk, hogy Győrben egy 81 éves bácsinak az utcán segített két középiskolás, két rendőr és a közeli iskolából a defibrillátort is odavitték.Olvasóink is jó, ha tudják, mit kell tenni a bajban. Ha összeesik mellettük valaki, szólítsák meg hangosan, rázzák meg a vállát. Ha nem reagál, azaz eszméletlen, tegyék szabaddá a légutat: a fejet kicsit hátrabillentve egyenesítsék azt ki, ha látnak elérhető helyen valamit a szájban, vegyék ki, különben ne nyúljanak bele. Kiáltsanak segítségért és az eszméletlen arcához hajolva ellenőrizzék, lélegzik-e. Ha tíz másodperc alatt nem érzékelnek legalább két légvételt, hívjanak mentőt (104, 112), kezdjék el a mellkaskompressziót, a lélegeztetést.Csak kemény, stabil alapon végezhető újraélesztés, ágyban nem, mert abban nem lehet a mellkast összenyomni, s így pótolni a szív munkáját, ami azért is fontos, mert így megelőzhető a neurológiai károsodás. Ám a szívmasszázst gyorsabban, erősebben kell végezni, mint általában gondolnánk. Fárasztó, ezért az a legjobb, ha többen váltják egymást, de csak akkor szabad abbahagyni, ha a mentős átveszi tőlünk vagy a beteg életjeleket mutat. Egészségügyi szakembereknek is érdemes évente gyakorolniuk.