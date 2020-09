HA EGYSZER HIBÁZOL

„Mert nincs egy igaz ember sem e földön, aki csak jót cselekedne, és ne vétkezne. Ne figyelj minden beszédre, hogy meg ne halld szolgádat, ha megvetően beszél rólad! Mert lelked tudja, hogy sok esetben te is becsméreltél másokat.” (Prédikátor könyve 7,20–22)

EINSTEIN HIBÁZOTT

Einstein egy nap órát tartott egy egyetemen. Az óra kezdetén az ősz professzor a táblához lépett és elkezdte felírni a kilences szorzótáblát:

1×9=7

2×9=18

3×9=27

4×9=36

5×9=45

6×9=54

7×9=63

8×9=72

9×9=81

10×9=90

A közönség az első pillanattól fogva észrevette, hogy az első szorzást elrontotta és kinevették az idős zsenit. Néhányan össze is súgtak: „biztos, hogy nem fog már az agya, mert öreg!” Ő erre megfordult és ezt mondta a diákoknak:

„Tudom, miért nevetnek, de nem véletlenül rontottam el az első szorzást. Szeretnék megtanítani Önöknek egy nagyon fontos leckét, azt, hogy életük során milyen reagálást várhatnak az emberektől! Nézzék meg! Kilenc alkalommal jó eredményt írtam fel és csak egyetlen egyszer hibáztam. Hiába cselekedtem az esetek kilencven százalékában helyesen, most mindenki csak arról az egy hibámról beszél, és ezért nevetnek rajtam.

A világ sohasem fogja elismerni, amit ezerszer jól csinálsz, mindig azzal fognak bántani, amit egyszer elrontottál. De ne engedd, hogy eltérítsenek a céljaidtól! Ne hallgass a kárörvendőkre, csak erősítsd meg magad és menj tovább! Nem rajtuk múlik, eléred-e a célodat!”

Hatalmas taps tört ki a teremben és sokan elszégyellték magukat…

Ha a hibát keresed a másik emberben, meg fogod találni, ha a jót keresed, azt is megtalálod. A hibakeresés nem jó elfoglaltság, senkinek sem okoz örömet. A jót felfedezni viszont neked is és másoknak is öröm és bátorítás is egyben. Ne a hibát, ne a rosszat vedd észre a másikban, hanem inkább a jót!

Gondolj Jézusra! Egyedül Ő volt tökéletes, és amint e földön járt, csak nálánál bűnösebb, rosszabb emberekkel találkozott. Mégsem olvasta fejükre a bűnüket. Inkább bátorította őket, reményt öntött a szívükbe, hogy Isten kegyelmével jobbá válhatnak, és gyakorlati módon segített rajtuk. Ha szükséges volt meg is feddte a bűnüket, de mindig a kegyelem üzenetével párosult a dorgálása.

Figyeld meg magadon, hogy inkább a társaid hibáiról beszélsz vagy gondolkodsz többet vagy a jó tulajdonságaikon! Ha inkább hibakereső gondolkodásmódot veszel észre magadban, kérj erőt egy újfajta látásmódhoz, és kövesd Jézus példáját! A jóra és az értékesre koncentrálj másokban! Az Úr ad „látó szemet és halló fület” (Példabeszédek könyve 20,12). Meglátod, hogy ennek következtében benned is egyre inkább észreveszik mások is a jót és az értékeset.

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28