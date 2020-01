A SZÍV TELJESSÉGÉBŐL SZÓL A SZÁJ

„Ezek azok a dolgok, amelyeket cselekedjetek: Igazságot szóljon ki-ki az ő felebarátjával: igazságos és békességes ítélettel ítéljetek! És senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt az ő felebarátja ellen!” (Zakariás könyve 8,16–17)

A GYANÚ

Egy ember nem találta helyén a baltáját. Bizonyos volt benne, hogy a szomszéd fia lopta el. Leste, hogy jár-kel a legény: pontosan úgy lépkedett, mint egy tolvaj. Figyelte az arckifejezését: éppen olyan volt, mint egy tolvajé. Kihallgatta, amint beszélt: mintha egy tolvajt hallott volna. Egy szó, mint száz, a legény egész viselkedése arról árulkodott, hogy csakis ő lehetett a tolvaj.

Később a mi emberünk kiment ásni a kertjébe, és a kertben meglelte a baltát. Amikor pedig újra megnézte magának a szomszéd legény mozdulatait, semmit sem talált már bennük, ami tolvajra emlékeztette volna.

Előfordulhat, hogy meggyanúsítunk másokat, vagy rosszat tételezünk fel másokról. Aztán nemegyszer éppen az ellenkezője derül ki, mi magunk vagyunk hibásak valamiben, míg mások ártatlanok. Nem is gondolnánk, hogy ilyenkor vétünk mások ellen és Isten ellen is. Az Ő törvénye azt tanítja: „Igazságot szóljon ki-ki az ő felebarátjával: igazságos és békességes ítélettel ítéljetek! És senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt az ő felebarátja ellen!” (Zakariás könyve 8,16–17)

Az ember természeténél fogva nem szereti az egyenes utat. Ha valakivel problémánk van, általában nem vele intézzük el, hanem mással beszéljük meg, pontosabban beszéljük ki. Vagy nem szólunk róla senkinek. Rosszat tételezünk fel embertársunkról, pedig az sokkal rosszabb, hogy közben bennünk előítélet van. Szembe kellene néznünk a problémával és beszélni róla őszintén, az érintett személlyel, előítélet nélkül. Persze ehhez bátorság, őszinteség és higgadtság kell, de ezt Jézus meg tudja adni, ha kérjük Tőle.

„Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: Mind ezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőzik az embert.” (Márk evangéliuma 7,21–23)

Ezért van szükséged neked is új szívre, új gondolkodásmódra, újult lelkületre, új természetre. Jézusnak ez a legnagyobb ajándéka számodra. Kérd te is ezt a megújult látásmódot! Akkor a Szentlélek a szívedbe költözik és általa az isteni természet részesévé válsz. Ekkor nem a rosszat, hanem a jót keresed és meg is találod embertársaidban.

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28