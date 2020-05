A SZAKADT PALACSINTA

„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak!” (Efézusiakhoz írt levél 4,32)

Kisgyermekkoromban nagyon szerettük húgommal a palacsintát. Édesanyám és nagymama is gyakran sütött, hogy a kedvünkben járjon. Alig vártuk, hogy kisüljön, megkenjék valamilyen töltelékkel, és együnk belőle. Már ott álltunk a sütés mellett és kérdezgettük, hogy nincs-e szakadt palacsinta? Mert a szakadtakat sütés közben is megehettük. Nagymama és édesanya is jó szakácsnő volt, nemigen hibáztak a palacsintasütésben sem. Mégis, ilyenkor időnként igennel válaszoltak és kaptunk szakadt palacsintát.

Csak felnőttként visszatekintve jöttem rá, hogy miért is szakadt el egy-egy palacsinta. Azért, hogy mi ehessünk.

Zsuzsa néni

Mivel szerezhetünk örömet a másiknak, akit szeretünk? Sokszor apróságok kellenek ahhoz, hogy felvidítsuk, lelkileg-fizikailag megelégítsük a másik embert.

A jóság, az öröm kis dolgokon múlhat. A boldogságunk a megelégedettségből fakad. Mitől vagyunk elégedettek? Azt gondolom leginkább attól, amikor a szeretettankunk megtelt.

A múlt héten egy családi összejövetelen voltunk, és együtt elmentünk kirándulni. A társaságban volt egy kisfiú, Beni, aki hazafelé jövet a fülünk hallatára azt mondta a nagypapájának: „Én olyan boldog vagyok”. Nagypapa megkérdezte, hogy mitől boldog. Ő erre azt felelte, hogy nem tudja, de olyan megelégedett boldogság van rajta. Elmagyarázta azt is, hogy többször is boldog, de most különösképpen.

Mitől volt Beni boldog? Amikor később beszélgettünk erről a családban, akkor fény derült rá, hogy attól, hogy együtt voltunk, szeretetben beszélgettünk, vidámak voltunk, figyeltünk egymásra. Közben a természetet is csodálhattuk, és beszélgettünk róla. Bizonyára az is boldoggá tette, hogy a gyerekekre is figyeltünk, és bevontuk őket a társalgásba. Ez felvidította a kis szívét. Az együttlét öröme, a békesség, az egymásra figyelés eltöltötte boldogsággal.

Figyelj arra, hogy te mivel kedveskedhetnél a másiknak, mivel tehetnéd boldoggá! Nem kell nagy dolgokra gondolnod, apró figyelmességek, egy-egy „szakadt palacsinta” is örömet szerezhet a másiknak.

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28