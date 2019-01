"Szerettem, és nagyra becsültem Andyt" - így búcsúzott barátjától Schwarzenegger

Szerettem, és nagyra becsültem Andyt"

Nem vesztettük el Andyt. Olyan ez mint egy hajó. A hajó kifutott a kikötőből, nem látjuk már, de nem tűnt el. Szívünkben és lelkünkben örökké él Andy"

A családtagok mellett politikusok, színészek, közéleti szereplők búcsúztak a kormánybiztostól.A tudósítások szerint körülbelül 200-300 meghívott volt a helyszínen.A szertartás 11 órakor kezdődött Andy Vajna életének méltatásával - számolt be aA pavilon mellett katonai díszőrség állt. Rogán Antal is beszél Vajnáról, barátjának nevezve őt. Mint fogalmazott: Vajna népmesei alak volt, aki beteljesítette az amerikai álmot, emellett szenvedélyesen szerette hazáját.Utána Havas Ágnes , a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója mondott beszédet.Ezt követően Orbán Viktor Arnold Schwarzeneggert kérte fel, hogy mondjon beszédet - számolt be a lap.- mondta Schwarzenegger, hozzátéve, Vajna története Amerikában egy nagyon szép bevándorlótörténet volt.Felidézte azt is, hogyan ismerkedett meg a produceren keresztül Stallonéval, majd felidézte első közös filmjük, a Vörös zsaru forgatásának részleteit.- zárta búcsúztató beszédét Arnold Schwarzenegger.Andy Vajnának köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk - mondta Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a világszerte elismert filmproducer, a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos búcsúztatásán.

"A haza szeretete az ő szótárában azt jelentette, hogy megmutassa az egész világnak ezt a magányos, sokszor meg nem értett, nyelvébe és történelmébe zárkózott népet. És ami még ennél is fontosabb: felkeltse a büszkeséget a magyar fiatalokban a saját hazájuk iránt"

- hangsúlyozta Rogán Antal a csütörtöki, zártkörű gyászszertartáson elhangzott beszédében, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetiroda bocsátott az MTI rendelkezésére.Hozzáfűzte: Andy Vajnától távol állt a hazafias pátosz és hivalkodás, a nemzeti búskomorság.Andy Vajna szerelmes volt Magyarországba, és ez a szerelem egész életében arra ösztönözte, hogy megmaradjon magyarnak Hollywoodban is, és kivárja azt a pillanatot, amikor visszaadhat valamit abból, amit Magyarországtól kapott. Egy percig sem volt kérdéses számára, hogy azt a tudást, befolyást és kapcsolatrendszert, amelyet egy egész élet munkájával gyűjtött össze, egyszer Magyarország szolgálatába állítsa - emelte ki a miniszter.Rogán Antal szerint bár Andy Vajna sohasem kérkedett vele, az első pillanattól látszott rajta, hogy a magyar filmipar megújítását egész pályafutása egyik legfontosabb produceri munkájaként éli meg.

"És ezt az ügyet is sikerre vitte. Amit ígért, teljesítette. Amit vállalt, megvalósította. Neki köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk"

- fogalmazott gyászbeszédében Rogán Antal.Kitért arra is: Andy Vajna 1956-ban, tizenkét éves korában hagyta el Magyarországot, egy nehéz sorsú magyar családból indulva hódította meg világot, lett szívós munkája révén világhírű egy olyan a pályán, az amerikai film világában, amelyről mindenki azt gondolja, hogy oda születni kell.A magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakjaként számon tartott filmes szakember életének 75. évében, hosszú betegség után hunyt el budapesti otthonában, január 20-án. Andy Vajna földi maradványait katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra csütörtökön a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. A sírnál egy szál szivarral, vagy egy fehér virággal róhatták le tiszteletüket a gyászolók.