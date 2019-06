Századvég: érvényesülhetnek a visegrádi országok érdekei

A vasárnapi rendkívüli EU-csúcson érvényesülhetnek a visegrádi országok érdekei - vélekedett a Századvég Alapítvány nemzetközi elemzője kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



Halkó Petra azt mondta, a visegrádi négyek - Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia - véleményét nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert jelentős képviselői létszámmal rendelkeznek az Európai Néppárton belül.



Az EU-s tisztújítás ügyében június 30-ra összehívott rendkívüli EU-csúcs "tiszta lap kezdődhet", mert Manfred Weber néppárti jelölt magával rántotta az egész csúcsjelölti rendszert és a másik két csúcsjelöltet is - vélekedett.



Az elemző kijelentette, hogy Manfred Webert Németországban is sokan elutasítják: a német állampolgárok 37 százaléka teljes mértékben elutasítja, további 21 százaléka pedig nem szeretné, ha ő lenne az Európai Bizottság elnöke. Továbbá Angela Merkel német kancellár is kiállt mögüle - tette hozzá.



Az elemző szerint a néppárti Michel Barnier kompromisszumos jelölt lehet mindenkinek.