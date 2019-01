Sokkos állapotban fogták el az M3-as cserbenhagyásos gázolóját

Kegyetlen sorscsapással indult az új év egy 25 esztendős lány családja számára: a fiatalt egy kocsi halálra gázolta az M3-as autópályán –A rendőrség elfogta a cserbenhagyót, a 20 esztendős V. Martint, a fiatalembert őrizetbe vették.a lány és barátja a Tankcsapda koncertjéről tartott hazafelé az autópályán, és valamin összevesztek. Kata kipattant az autóból, szerelmét bezárta, és dühösen sétálni kezdett a sötét autópályán. Alig tett meg pár száz métert, amikor arra hajtott Martin, aki elgázolta, és magára hagyta a nőt. A lányra a Tankcsapda gitárosa, Sidlovics Gábor talált rá.Minden ismerőse megdöbbent Martin tettén, a fiút teljesen normális, kimondottan jó körülmények között élő fiatalnak ismerték.– Imádja az autókat és a száguldást. Szakácsnak tanult, rendesen járt iskolába, komolyan vette – mesélte anak a család egyik ismerőse.A gázoláskor letörött Martin kocsijáról a visszapillantó tükör, ez alapján azonosították a fiatal férfi autóját, a térfigyelők felvétele alapján pedig magát a sofőrt is. A rendőrök azonnal Martin gyömrői címére mentek, ahol megtalálták a teljesen összetört fiút. Nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrség elől: – ...Fel akarta adni magát, csak ügyvédet keresett, ezért nem jelentkezett azonnal a rendőrségen. Amikor találtak ügyvédet, épp el akart indulni a rendőrségre, de azok már kopogtattak is.A rendőrség azonnal őrizetbe vette Martint, akit kihallgattak, kezdeményezték előzetes letartóztatását is. Segítségnyújtás elmulasztása miatt indult ellene eljárás. Ha bűnösnek találják, akkor többéves börtönbüntetéssel is számolhat, ugyanis, ha bebizonyítják, hogy a fiatal nő életét az időben érkező segítségnyújtással megmenthették volna, ak­kor az három évet is jelenthet Martinnak a rácsok mögött.