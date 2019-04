Orbán Viktor a gyulafehérvári érsekkel tárgyalt

Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról valamint a romániai magyarság megmaradása, vallásgyakorlása szempontjából fontos beruházásokról is egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel kedden Budapesten, a Karmelita kolostorban - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-vel.Az érsek tájékoztatást adott a miniszterelnöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegye aktuális helyzetéről, így a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyéről is.Orbán Viktor és Jakubinyi György a megbeszélésen áttekintette a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség jelenleg zajló, illetve tervezett beruházásait, amelyekhez a magyar kormány a jövőben is kész hozzájárulni; ilyen például a kolozsvári Szent Mihály-templom felújítása.A tárgyalás témája volt Ferenc pápa tervezett romániai látogatásának programja, melynek során a Szentatya Csíksomlyóra is ellátogat. A magyarság szempontjából kiemelkedően fontos esemény sikeres lebonyolítása érdekében a Gyulafehérvári Érsekség és a magyar kormány szorosan együttműködik majd - hangzott el a megbeszélésen.