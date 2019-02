Novák Katalin ismertette a hétpontos családvédelmi akcióterv részleteit

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és többgyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a korány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsödébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

Júliustól ugyanolyan összegű kedvezményes kamattámogatású hitelt igényelhetnek a gyermekes családok, ha használt lakást vásárolnak, mint ha újat vesznek - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.Az államtitkár az Orbán Viktor miniszterelnök által múlt vasárnap bejelentett hétpontos családvédelmi akcióterv részleteit ismertette.Novák Katalin példaként említette, hogy ha egy családban két gyermeket nevelnek, vagy vállalnak, akkor 10 millió forint kamattámogatott hitelt tudnak felvenni, bármilyen lakást vesznek, ha pedig ennél több gyermeket nevelnek, illetve vállalnak, akkor 15 millió forintos kamattámogatott hitelhez juthatnak a csok (családi otthonteremtési kedvezmény) mellé.Ez azt jelenti, hogy 25 éves futamidővel számolva 48 ezer, illetve 72 ezer forint lesz a havi törlesztőrészlete a családnak. Előtörlesztésre is van lehetőség, és arra is, hogy ne a teljes összeget vegye fel a család. A kedvezményes hiteleket a bankfiókokban lehet majd kérni, a csok igénylésekor - fűzte hozzá.A július 1-jétől érvényes lehetőségek között említette, hogy akkortól eltörlik a használt ingatlanok csokos vásárlásánál a jelenlegi 35 millió forintos értékhatárt.Novák Katalin kitért a hitelelengedés újabb lehetőségére is. Utalt arra, hogy tavaly januártól a harmadik és a további gyermek érkezésekor az ingatlanfedezetű jelzáloghitelekből gyermekenként elengednek egy-egy millió forintot. Arra hívta fel a figyelmet, hogy júliustól már a kétgyermekes családoknak is megnyílik a hitelelengedés lehetősége, és megemelik a nagycsaládosok hitelelengedésének az összegét.Ez azt jelenti, hogy a második gyermek születésekor egymillió forintot engednek el, a harmadiknál négymillió forintot és minden további gyermeknél újabb egy-egy millió forintot. Közölte, a hitelelengedés nem csak a csok-hitelekre vonatkozik, hanem akár a korábban fennálló devizahitelekre is.Arra is felhívta a figyelmet, hogy a csok bővítése, és a csokhoz kapcsolódó új lehetőségek az egyszülős családok számára is hozzáférhetőek lesznek.Novák Katalin a családtámogatás eddigi eredményeit ismertetve elmondta, rövidesen 100 ezerre nő a csokon keresztül támogatott családok száma, ez mintegy 400 ezer embernek jelentett eddig segítséget, és ezen belül 46 ezer gyermek születését döntötték el a fiatalok.Az államtitkár példákon át mutatta be a júliustól érvényes támogatásokat. Így egy használt lakást vásárló, a második gyermekét váró család összesen 2,4 millió forint vissza nem térítendő, továbbá 9 millió forint kedvezményes kamatozással visszafizetendő támogatást kap. Harmadik gyermeket váró család esetén ez 6,2 millió, illetve 11 millió forintot jelent - fűzte hozzá.Új lakás vásárlása esetén a támogatás második gyermeket váró családnál 3,6 millió és 9 millió forint, míg a harmadik gyermeküket váró családoknál 14 millió forint vissza nem térítendő támogatás mellé 11 millió forint kedvezményes hitel jár - mondta.Az államtitkár hangsúlyozta: a kormányzat célja az volt, hogy a támogatások a lehető legszélesebb kör számára elérhetők legyenek.