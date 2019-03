M1: név nélküli bankkártyát kapott a terrorizmussal gyanúsított szír férfi

Az M1 aktuális csatorna értesülései szerint az Európai Unióba érkezése után név nélküli bankkártyát kapott az a szír férfi, aki a gyanú szerint az Iszlám Állam egyik vezetője volt.



A hirado.hu-n megjelent információk alapján a bankkártyára 500 eurót, vagyis 150 ezer forintot utaltak. Írtak arról is, a terrorcselekménnyel gyanúsított Hassan F. titkosszolgálati kapcsolataira hivatkozva szerette volna elkerülni a letartóztatást.



A bírósági meghallgatásán a férfi azt mondta, hogy a görög titkosszolgálat ügynöke, és azon dolgozik, hogy minél több, Európába szökött dzsihadistát rendőrkézre juttasson.



Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója az M1 Híradójának azt mondta, sok olyan dolgot mondott a tárgyaláson a férfi, amivel megpróbálja magát kihúzni az ügyből. Minden információt, ami a férfi szájából elhangzik, megvizsgálnak, akár nemzetközi partnerek segítségével is - tette hozzá.



Horváth József biztonságpolitikai szakértő a műsorban azt mondta, hogy nincs az a titkosszolgálati érdek, ami miatt a görögök vagy bármely európai ország hatóságai együttműködnének az Iszlám Állam egyik vezetőjével.



Kelen László, a férfi ügyvédje a csatornának nyilatkozva elmondta, Görögországban kapta a bankkártyát, ami csak ott érvényes, és egyetlen hónapra utaltak rá 500 eurót.



A TEK múlt pénteken azt közölte az MTI-vel, felderítési adataik alapján megállapítást nyert, hogy F. Hassan Szíriában csatlakozott az Iszlám Állam terrorszervezethez. A férfi az adatok szerint az Iszlám Állam által végrehajtott lefejezéses emberölésekben vett részt Szíriában, és Magyarországra utazása előtt a 2016-ban Görögországban benyújtott menekültkérelme alapján kiállított menekült úti okmány felhasználásával Európa több országában is megfordult.



A TEK feljelentése alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki a férfit.