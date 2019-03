Így változnak a magyar törvények a britek Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetén

A törvényjavaslatban szerepel, hogy rendezetlen kilépése esetén az Egyesült Királyság az európai uniós tagsága megszűnésétől harmadik államnak minősül.



A javaslat többek között a munkanélkülieknek járó társadalombiztosítási, nyugdíj- és egészségbiztosítási, családtámogatási, valamint megváltozott munkaképességű személyeknek járó ellátások jogosultjait illetően állapít meg szabályokat. Rendezi a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők vonatkozásában a beutazási és letelepedési kérdéseket, illetve az olyan ügyvédek kamarai tagságának helyzetét, akik az Egyesült Királyság állampolgárai.



Schütt Attila, a Deloitte adóosztályának menedzsere az MTI-nek pénteken küldött közleményben hangsúlyozta, a törvényjavaslatból látható, hogy a magyar kormány is készül az egyre valósabb lehetőséggé váló megállapodás nélküli Brexitre, a határidő közeledésével adóhatósági útmutatók is megjelentek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, amelyek az egyes alternatívákról és a kapcsolódó adó- és vámkérdésekről adnak tájékoztatást.



Gábor Zoltán, a Deloitte adóosztályának szenior menedzsere arra hívja fel a figyelmet, hogy a Brexitre való felkészülés minden esetben égető szükséglet, akkor is, ha az elmúlt napok eseményei alapján a kilépés időpontjának elhalasztása egyre valószínűbb.